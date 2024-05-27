Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android



В популярном мессенджере Telegram может появиться функция фактчекинга. Об этом сообщает TG Info.



Согласно источнику, в исходном коде приложения Telegram для Android были найдены несколько строк, которые дают представление о будущем нововведении мессенджера. Вскоре в нем должна появиться функция под названием «Проверка фактов» (Fact Check), а работать она будет при помощи специальных агенств-партнеров, которые занимаются верификацией информации в сети. Функция позволит не только проверить данные в сообщении, но и добавить к нему уточнения.







Сообщается, что правительство каждой страны сможет назначить определенное агенство, которое будет проверять факты, публикующиеся в Telegram, на достоверность. Любой пользователь сможет нажать на специальную кнопку и увидеть, верифицирована ли конкретная информация, или ей нельзя доверять.



В теории это нововведение поможет исправить, пожалуй, главную проблему Telegram — фейковые новости и советы, которые бесконтрольно распространяются в каналах, а также в личных и групповых чатах. Судя по всему, публиковать данные никто не запретит, но правдивые посты будут отмечены фактчеком. О добавлении чего-то подобного на платформах, отличных от Android, пока не сообщалось.