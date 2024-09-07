Telegram молча добавил полезную функцию. Срочно включайте

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Срок автоудаления аккаунтов продлили.Как сообщает Telegram Info, теперь пользователи мобильных и десктопных версий мессенджера, могут увеличить срок автоматического удаления аккаунта при его неактивности сроком до двух лет.Найти опцию можно в настройках конфиденциальности, но, судя по всему, пока она доступна не всем. Например, новый пункт появился в настольной версии для Windows, а на iOS и Android максимальное автоудаление по-прежнему 18 месяцев.Вероятно, апдейты рассылаются постепенно и будут доступны в ближайшие дни.