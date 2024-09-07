Telegram молча добавил полезную функцию. Срочно включайте

Артем
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Срок автоудаления аккаунтов продлили.

Как сообщает Telegram Info, теперь пользователи мобильных и десктопных версий мессенджера, могут увеличить срок автоматического удаления аккаунта при его неактивности сроком до двух лет. 

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Найти опцию можно в настройках конфиденциальности, но, судя по всему, пока она доступна не всем. Например, новый пункт появился в настольной версии для Windows, а на iOS и Android максимальное автоудаление по-прежнему 18 месяцев.

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Вероятно, апдейты рассылаются постепенно и будут доступны в ближайшие дни.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+674
pincher
У меня вообще шесть месяцев максимум🤔
31 минуту назад
#
+674
pincher pincher
Возможно это из-за того что один аккаунт на трёх устройствах
30 минут назад
#

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