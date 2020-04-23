Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин 21 апреля направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву законопроект о запрете блокировок Telegram. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



По словам депутатов, Telegram, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом.





«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — Федот Тумусов.



Минкомсвязи подтвердило получение письма, и сейчас рассматривает документ. В Роскомнадзоре от комментариев отказались, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сомневается в перспективах этой инициативы, поскольку не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично.



Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора из-за отказа предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Создатель сервиса Павел Дуров заявлял об отсутствии технической возможности для передачи ключей силовикам и о том, что исполнение такого требования нарушило бы статью Конституции о тайне переписки.





