Apple точно не покажет эти 5 девайсов на ночной презентации 31 октября

Всего через пару дней состоится неожиданная презентация «Страшно быстро», которую Apple анонсировала около недели назад. У инсайдеров всего одно предположение насчет предназначения этого мероприятия — считается, что компания покажет новый чип M3, несколько Mac на его основе и анонсирует что-то связанное с играми.
Однако есть несколько устройств, которых точно не стоит ждать на этой презентации:
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- MacBook Pro 13. Похоже, что маленькая «прошка» с чипом M2 была последней в этой линейке — недавний инсайд с уверенностью говорит, что новых макбуков с TouchBar больше не будет. Кроме того, этот девайс занимает странную нишу в линейке Mac, практически не отличаясь от Air по производительности.
- MacBook Air 15. Модель с 15-дюймовым дисплеем вышла совсем недавно, так что вряд ли стоит ждать еще одной версии в этом году.
- MacBook Air 13. А вот «тринашке» скоро стукнет полтора года; однако Марк Гурман писал, что эта модель пока не вышла на конвеер и еще тестируется. А значит ждать её стоит только к весне 2024.
- Новые iPad. Планшетов Apple не стоит ждать, так как обычно они обновляются весной. Иногда Pro-версии выходят осенью, но тот же Гурман уверен, что не в этот раз. Он ждет новые iPad Pro весной — с OLED-дисплеями и чипом M3.
- iPhone SE 4. Этот смартфон стал, пожалуй, самым таинственным из всех айфонов — о нем много слухов, но релиза до сих пор нет. Последние инсайды сообщают, что Apple отложила выход iPhone SE 4 и мы увидим его не раньше 2025 года.
А чего вы ждете от презентации 31 октября? Поделитесь в комментариях.
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