Telegram попал под платежные ограничения Роскомнадзора, Premium по-прежнему можно купить

Артем
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Роскомнадзор ограничит передачу платёжной информации в Telegram с 1 марта, но оформить подписку Premium и работу других ботов по-прежнему можно. Об этом сообщает сайт RG.RU 

Как сообщает источник ссылаясь на замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, ограничение оплаты подписки Telegram Premium — всего лишь слухи. Роскомнадзор действительно собирается внести Telegram в перечень иностранных мессенджеров, но на обычных пользователях это не отразится.

Депутат сообщает: 

«Но никаких ограничений на прием платежей от российских граждан зарубежными мессенджерами в законе нет. То есть, вы по-прежнему сможете оплачивать подписку, делать пожертвования и получать их».

Согласно новым положениям закона «Об информации», российские государственные структуры и финансовые организации не смогут передавать персональные и платежные данные граждан через иностранные мессенджеры. Горелкин добавил, что сам пользуется Telegram Premium и планирует продолжать пользоваться платной подпиской после 1 марта.

Ранее мы рассказывали, что Роскомнадзор запретил онлайн-банкинг через Telegram.
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Источник:
RG.RU
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