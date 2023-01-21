Роскомнадзор запретил онлайн-банкинг через Telegram

Фархад

Telegram

Ведомство признало Telegram иностранным мессенджером, в связи с чем в ближайшее время в нём ограничат передачу платёжной информации.

Новый запрет вступит в силу с 1 марта. Он распространяется на интеграцию Telegram со средствами оплаты донатов и подписок, а также на банки. Причём закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.

Напомним, на днях ВТБ и ПСБ запустили полноценный онлайн-банкинг в мессенджере из-за невозможности размещения приложения в App Store. Вероятно, в ближайшее время клиенты вышеперечисленных банков лишатся этого сервиса. Тем не менее юристы предполагают, что Роскомнадзор может сделать определённые исключения для некоторых банков, например, при задействовании оболочки Telegram в банковской инфраструктуре с условием использования банками собственных серверов.

«Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок», — отметил руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Вышел Telegram 9.3. Обновлений очень много
ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Как это работает?
Так выглядит самый хитрый Telegram-развод этой зимы. Не попадитесь на него

Рекомендации

Рекомендации

В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее
Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+375
Dmitriy
Хоть кто-то намекнул ВТБ, что они совсем прифигели!
Сегодня в 13:16
#
Seagull
–438
Seagull
Ну это ожидаемо. Мошенники сразу настздают клоны официального канала, а потом будут все скулить по чатам что их кинули на бабло
2 часа назад в 13:34
#