Роскомнадзор запретил онлайн-банкинг через Telegram

«Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок», — отметил руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.