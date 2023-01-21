Роскомнадзор запретил онлайн-банкинг через Telegram

Ведомство признало Telegram иностранным мессенджером, в связи с чем в ближайшее время в нём ограничат передачу платёжной информации.
Новый запрет вступит в силу с 1 марта. Он распространяется на интеграцию Telegram со средствами оплаты донатов и подписок, а также на банки. Причём закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.
Напомним, на днях ВТБ и ПСБ запустили полноценный онлайн-банкинг в мессенджере из-за невозможности размещения приложения в App Store. Вероятно, в ближайшее время клиенты вышеперечисленных банков лишатся этого сервиса. Тем не менее юристы предполагают, что Роскомнадзор может сделать определённые исключения для некоторых банков, например, при задействовании оболочки Telegram в банковской инфраструктуре с условием использования банками собственных серверов.
«Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок», — отметил руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.