Telegram тестирует новую функцию. В мессенджере может прибавиться рекламы
Георгий Лямин —
В Telegram появился новый вид рекламы. Судя по всему, он пока находится в тестовом режиме.
Мы в редакции iGuides обратили внимание, что в режиме «Просмотра» Telegram на самой верхней картинке превью появляется небольшой баннер, который ведет на Telegram канал.
Нам удалось увидеть новый тип рекламных сообщений с помощью «Просмотра» этой ссылки. Напомним, этот режим позволяет читать страницы сайтов прямо в Telegram без перехода по линку.
Вероятно, новый вид рекламы как-то таргетируется, поскольку рекламное сообщение появилось только у двух редакторов, а у третьего не отображается. Рекламируется какой-то сомнительный канал об NFT, поэтому мы закрасили его содержание.
Стоит отметить, что обнаруженный нами новый вид рекламы отображается только на смартфоне. В «Просмотре» на Mac и iPad рекламное сообщение не появляется.
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