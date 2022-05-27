Telegram

Telegram тестирует новую функцию. В мессенджере может прибавиться рекламы

Георгий
Telegram

В Telegram появился новый вид рекламы. Судя по всему, он пока находится в тестовом режиме.

Мы в редакции iGuides обратили внимание, что в режиме «Просмотра» Telegram на самой верхней картинке превью появляется небольшой баннер, который ведет на Telegram канал.

Telegram

Нам удалось увидеть новый тип рекламных сообщений с помощью «Просмотра» этой ссылки. Напомним, этот режим позволяет читать страницы сайтов прямо в Telegram без перехода по линку.

Вероятно, новый вид рекламы как-то таргетируется, поскольку рекламное сообщение появилось только у двух редакторов, а у третьего не отображается. Рекламируется какой-то сомнительный канал об NFT, поэтому мы закрасили его содержание.

Telegram

Стоит отметить, что обнаруженный нами новый вид рекламы отображается только на смартфоне. В «Просмотре» на Mac и iPad рекламное сообщение не появляется.
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Комментарии

tellurian
+3775
tellurian
Нам удалось увидеть новый рекламы с помощью «Просмотра» этой ссылки. (с)
Слово пропущено в этой фразе.
2 часа назад в 10:20
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tellurian
+3775
tellurian
Напишите, что нетфликс перестал пускать на сайт с российскими IP. ;(
57 минут назад
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