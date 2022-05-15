В Telegram нашли уязвимость. С ее помощью уже взломали ряд аккаунтов

С начала специальной военной операции на Украине в Telegram взломали несколько аккаунтов, принадлежащих администраторам российских каналов. Об этом Газете ру сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.Экспертов удивил способ угона учетных записей. Их взламывали с помощью рассылки адресов Telegram-чатов и каналов. Специалисты сообщают, что это стало возможно благодаря уязвимости в десктопной версии мессенджера.«В десктопной версии Telegram есть уязвимость, допускающая запуск стороннего кода, инъекция которого осуществляется при переходе по ссылке. Функционал кода заключается в передаче доступа к аккаунту третьему лицу», — рассказал журналистам Игорь Бедеров.Впрочем, есть предположение, что ключевые уязвимости находятся не в самом Telegram, а в приложениях, которые открывают гиперссылки. T.Hunter надеется, что мессенджер устранит их со своей стороны в ближайшем обновлении. Сам Telegram не давал комментариев.