Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел очень много спирта в космосе

Олег

Международная группа астрономов обнаружила несколько известным людям химических соединений вокруг молодых звезд. Об этом пишет сайт NASA.

Согласно источнику, исследование молодых протозвезд проводилось при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб», а точнее, его средний инфракрасный прибор (MIRI). Оказалось, что вокруг двух космических тел IRAS 2A и IRAS 23385 есть огромное скопление различных сложных химических соединений в замороженном состоянии.

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Уэбб
Фото: NASA

Среди прочего, ученые разглядели молекулы уксусной кислоту, а также этанола — то есть, спирта, который всем известен и на Земле. Предполагается, что эти соединения возникли при сложных химических реакциях на поверхности очень холодных частиц пыли. Любопытно, что обнаруженные молекулы способны сублимироваться — то есть, превращаться из твердого сразу в газообразное состояние, минуя фазу жидкости. 

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Источник:
NASA
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