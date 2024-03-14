Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел очень много спирта в космосе

Международная группа астрономов обнаружила несколько известным людям химических соединений вокруг молодых звезд. Об этом пишет сайт NASA.



Согласно источнику, исследование молодых протозвезд проводилось при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб», а точнее, его средний инфракрасный прибор (MIRI). Оказалось, что вокруг двух космических тел IRAS 2A и IRAS 23385 есть огромное скопление различных сложных химических соединений в замороженном состоянии.









Фото: NASA



Среди прочего, ученые разглядели молекулы уксусной кислоту, а также этанола — то есть, спирта, который всем известен и на Земле. Предполагается, что эти соединения возникли при сложных химических реакциях на поверхности очень холодных частиц пыли. Любопытно, что обнаруженные молекулы способны сублимироваться — то есть, превращаться из твердого сразу в газообразное состояние, минуя фазу жидкости. Среди прочего, ученые разглядели молекулы уксусной кислоту, а также этанола — то есть, спирта, который всем известен и на Земле. Предполагается, что эти соединения возникли при сложных химических реакциях на поверхности очень холодных частиц пыли. Любопытно, что обнаруженные молекулы способны сублимироваться — то есть, превращаться из твердого сразу в газообразное состояние, минуя фазу жидкости.