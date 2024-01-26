NASA прощается со своим легендарным марсианским вертолетом. Малыш прожил 33 жизни и много повидал

Фото: NASA



NASA официально подтвердило завершение работы Ingenuity — небольшого вертолета для съемок в космосе. Подробности собрали в Popsci.



Согласно источнику, «малыш» высотой всего 48 сантиметров и весом меньше двух килограмм был создан в 2021 году как инструмент для исследования Марса. Изначально для него планировали всего пять полетов в течение 30 дней, но вертолет оказался крайне живучим, так что в итоге продолжал летать на задания в течение последующих трех лет, что в 33 раза дольше, чем было отведено.







Выгрузка Ingenuity из марсохода







Всего Ingenuity совершил 72 полета над поверхностью Красной планеты, рассекая лопастями насыщенную углекислым газом атмосферу. Суммарно он преодолел примерно 18 км. Вплоть до конца 2023 года он продолжал устанавливать рекорды: 20 декабря дрон развил скорость почти 37 км/ч за 135 секунд. Спустя два дня он снял марсианский пейзаж:





Фото: NASA



18 января 2024 года во время очередной вылазки вертолет повредил одну лопасть, и NASA подтвердило это спустя неделю. Хотя девайс всё еще способен передвигаться в вертикальном положении и оставаться на связи с земным центром управления, ученые решили отправить малыша на пенсию.



Директор NASA максимально тепло отзывается об Ingenuity. Внутри агентства его прозвали «вертолетик, который смог» по аналогии с названием известной американской сказки про паровозик, и сообщили, что Ingenuity «летел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить». Всего Ingenuity совершил 72 полета над поверхностью Красной планеты, рассекая лопастями насыщенную углекислым газом атмосферу. Суммарно он преодолел примерно 18 км. Вплоть до конца 2023 года он продолжал устанавливать рекорды: 20 декабря дрон развил скорость почти 37 км/ч за 135 секунд. Спустя два дня он снял марсианский пейзаж:18 января 2024 года во время очередной вылазки вертолет повредил одну лопасть, и NASA подтвердило это спустя неделю. Хотя девайс всё еще способен передвигаться в вертикальном положении и оставаться на связи с земным центром управления, ученые решили отправить малыша на пенсию.Директор NASA максимально тепло отзывается об Ingenuity. Внутри агентства его прозвали «вертолетик, который смог» по аналогии с названием известной американской сказки про паровозик, и сообщили, что Ingenuity «летел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить».