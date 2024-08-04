В Telegram появились подарки нового типа

Олег

Telegram


Команда разработчиков Telegram добавила в мессенджер возможность дарить другим пользователям звезды. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, процесс дарения внутренней «валюты» Telegram Stars теперь доступен всем пользователям через официального бота @premiumbot. До сих пор он служил для покупки и отправки премиум-подписки, а теперь стал многофункциональным. Если ваш друг или родственник любит заседать в мини-играх, где требуются звезды, или же использует их для других целей, вы можете ему их подарить.

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Чтобы отправить Stars пользователю Telegram, нужно открыть бота, нажать /start и следовать подсказкам. Чуть ранее мы подробно разобрали, что такое Telegram Stars и кому они могут быть полезны. Рекомендуем ознакомиться с этим текстом прежде, чем делать такой подарок. 

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Источник:
TG Info
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