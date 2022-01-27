





19-летний Джек Суини разработал программу для отслеживания траектории полетов. Целью студента стал никто иной как директор Tesla. Илон Маск не оценил стараний молодого человека и воспринял это как угрозу для жизни.Дело в том, что Суини не просто создал ПО, а начал публиковать местоположение в Твиттере. Аккаунт быстро набрал популярность, сейчас у него около 83 000 подписчиков, что приносит парню дополнительный доход.Однако студент следит не только за Маском. Он создал 15 учетных записей и каждая из них посвящена одному из высокопоставленных лиц, в их числе Билл Гейтс из Microsoft и основатель Amazon Джефф Безос, которых сей факт, по всей видимости не очень беспокоит.Так как миллиардеру не нравилась перспектива «быть застреленным городским сумасшедшим», он решил договориться с юным программистом и попросил удалить аккаунт. Маск пообещал сумму в размере 5000 долларов. Парень не растерялся и шутливо предложил добавить к цифре еще один нолик или автомобиль Tesla Model 3.На самом деле в информации, предоставленной Суини, нет ничего сверхъестественного. Все его детство прошло с отцом, который работал в авиационной промышленности. У парня было время научиться отслеживать передвижение самолетов. Он определял тип лайнера и сопоставлял с данными в сети, которые находятся в открытом доступе.На данный момент Илон Маск не перевел студенту ни цента. Суини признался, что является большим фанатом Илона, и возможность поговорить с ним уже стало большой наградой. Во время последнего обращения молодой человека отказался от чека и попросил взять его на стажировку. Маск ничего не ответил, но не потому, что решил проигнорировать предложение. «Просто сейчас он в отпуске на Гаваях», — сказал Джек Суини.