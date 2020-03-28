



В этом году организаторы добавили специальный блок про искусственный интеллект и другие инновационные технологии, а также отдельный тест для детей 7-13 лет. Пользователи смогут узнать свой уровень цифровой грамотности в режиме онлайн.



Цифровой Диктант-2020, организованный РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, пройдет с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате при поддержке Координационного центра доменов RU и РФ. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Также впервые будет проверено знание инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.



В этом году организаторы разработали тест не только для подростков 14-17 лет и взрослых, но и для детей от 7 лет. Он подготовлен при поддержке Кружкового движения НТИ, «Лаборатории Касперского» и образовательной онлайн-платформы Учи.ру.



Цифровой Диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. Подробный разбор ответов и возможность пройти работу над ошибками будет доступна на сайте цифровойдиктант.рф с 12 апреля.



Партнерами проекта выступили: «Лаборатория Касперского», «Почта России», РАЭК, TikTok, ДИТ Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», «Центр компетенций для кадров цифровой экономики», Сеть «Точек кипения» и Координационный центр доменов.RU/.РФ.







