TikTok прикрыл лазейку со сменой региона
Артем Фунтиков —
Китайская соцсеть с короткими роликами научилась вычислять российских пользователей и блокировать доступ к функциям.
Недавно пользователи TikTok нашли способ просматривать новые видео, а так же публиковать ролики и запускать трансляции в обход ограничений. Для этого в настройках iPhone достаточно было сменить регион на Беларусь и заблокированные функции снова работали. Теперь этот способ прикрыли, о чем говорит уведомление при запуске приложения.
Ранее сразу несколько СМИ написали, что TikTok снова заработал на территории РФ без каких-либо сторонних манипуляций. Однако, судя по комментариям пользователей, функции вернулись единицам.
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