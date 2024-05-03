TikTok прикрыл лазейку со сменой региона

Артем
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Китайская соцсеть с короткими роликами научилась вычислять российских пользователей и блокировать доступ к функциям.

Недавно пользователи TikTok нашли способ просматривать новые видео, а так же публиковать ролики и запускать трансляции в обход ограничений. Для этого в настройках iPhone достаточно было сменить регион на Беларусь и заблокированные функции снова работали. Теперь этот способ прикрыли, о чем говорит уведомление при запуске приложения.

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Ранее сразу несколько СМИ написали, что TikTok снова заработал на территории РФ без каких-либо сторонних манипуляций. Однако, судя по комментариям пользователей, функции вернулись единицам.
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