TikTok полностью вернулся в Россию?



Китайская социальная сеть возобновила полноценную работу в России. До сих пор приложение для россиян было урезано.



С 2022 года TikTok в России «застрял» на старых видеороликах, а загружать новые было нельзя. Рекомендации из других стран россиянам тоже не показывались. Недавно ситуация изменилась и при выборе Беларуси в настройках можно было получать свежий контент. Теперь же все ограничения сняты.







Согласно ТАСС, пользователям из России вновь доступен весь каталог контента TikTok, а также возможность публиковать новые видеоролики. Это случилось на фоне новостей о возможной блокировке соцсети на территории РФ из-за её «бесполезности». Однако официальных заявлений руководство TikTok пока не выпускало; кроме того, редакция iGuides проверила работоспособность соцсети — изменений пока не зафиксировано. Возможно, разблокировка происходит постепенно и нужно подождать. Будем держать в курсе.