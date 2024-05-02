TikTok полностью вернулся в Россию?

Олег

Фото: Unsplash


Китайская социальная сеть возобновила полноценную работу в России. До сих пор приложение для россиян было урезано.

С 2022 года TikTok в России «застрял» на старых видеороликах, а загружать новые было нельзя. Рекомендации из других стран россиянам тоже не показывались. Недавно ситуация изменилась и при выборе Беларуси в настройках можно было получать свежий контент. Теперь же все ограничения сняты.

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TikTok

Согласно ТАСС, пользователям из России вновь доступен весь каталог контента TikTok, а также возможность публиковать новые видеоролики. Это случилось на фоне новостей о возможной блокировке соцсети на территории РФ из-за её «бесполезности». Однако официальных заявлений руководство TikTok пока не выпускало; кроме того, редакция iGuides проверила работоспособность соцсети — изменений пока не зафиксировано. Возможно, разблокировка происходит постепенно и нужно подождать. Будем держать в курсе. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+1311
tellurian
Решили поменять США на Россию.
час назад в 21:32
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Вася Вотафаков
+5761
Вася Вотафаков tellurian
Ну их от туда выперли за шпионаж. Вот ВВ и решил сделать подарок Си.
17 минут назад
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+35
AID_000180.675ed4a440dc4937b0e58c9e20677298.1038
Все выкладывается без впн. Просто нужно перегрузить приложение если зависло на 60%
42 минуты назад
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