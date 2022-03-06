Платформа коротких вертикальных видео TikTok приостанавливает свою работу на территории РФ. Загрузить новый контент и провести трансляцию не получится.
К такому решению в TikTok пришли из-за нового закона о фейках. Об этом платформа сообщила в своем твиттере.
«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим основным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейках» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — TikTok.
Закон «о фейках» был принят Госдумой 4 марта. Позднее его одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин.
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Этот дурдом уже достал.