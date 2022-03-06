Сегодня в большом числе Telegram-каналов появился политический пост, который администраторы не публиковали. Об этом сообщили несколько владельцев каналов.
Согласно источнику, в течение дня в Telegram-каналах самой разной тематики появился пост с незаконными политическими призывами. Администраторы его не публиковали, а сами каналы не были украдены. Оказалось, что все они использовали бота для публикаций — чтобы бот мог выкладывать посты, его нужно сделать администратором.
Похоже, что бота под названием Crosser Bot кто-то взломал и распространил через него политические посты во всех каналах, которые его используют. Представители Crosser Bot уже подтвердили взлом и посоветовали администраторам каналов вручную удалять сообщения от него. Со своей стороны они временно отключили бота и начали поиски уязвимости и вариантов «ремонта».
Всего пост с незаконными призывами опубликовался более чем в 3700 каналах и успел набрать более 1,3 миллиона просмотров. Среди прочих, пост вышел против воли администраторов в каналах «Топор 18+» с почти 3,3 млн подписчиков, PlayStation с почти 150 тысячами аудитории и так далее.
Напомним, что сегодня Минцифры РФ порекомендовало региональным властям России завести официальные аккаунты в Telegram.
Ранее мы сообщили, что мошенники придумали, как воспользоваться текущими событиями в Украине на пользу своим «черным делам»
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Интересно как скоро в России все будут жить как в северной Корее?
Просто интересно.