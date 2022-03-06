

Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что не будет повышать цены на социально значимую технику. Об этом сообщает сайт Rozetked со ссылкой на заявление самой компании.



Согласно источнику, в магазинах бытовой техники «М.Видео» и «Эльдорадо» будут зафиксированы цены на отдельные группы товаров, и увеличивать их не станут, несмотря на проблемы с курсом рубля к зарубежной валюте. Начиная с 5 марта 2022 года компания установит цены уровня февраля 2022 года.



«В текущей непростой для всех ситуации мы используем доступные инструменты, чтобы поддержать потребителей, зафиксировать разумную стоимость товаров и обеспечить доступный ассортимент. Одним из таких шагов стала фиксация цен на целый пул бытовой техники и электроники, которую смело можно отнести к товарам первой необходимости», — Олег Муравьев, коммерческий директор сети «М.Видео-Эльдорадо»





В начале 2020 года сеть уже В этой программе будут участвовать около 140 товаров: смартфоны, ноутбуки, бытовая техника для дома и кухни. Точные модели и бренды пока не называются. Сниженные цены будут действовать как в офлайн-магазинах, так и при покупке через интернет в 370 городах страны. Пока что программу запустили до конца марта текущего года, но могут продлить в зависимости от ситуации на рынке.В начале 2020 года сеть уже объявляла снижение цен на некоторые категории товаров — тогда экономика испытывала трудности из-за начала пандемии. В тот раз цены заморозили с апреля по июнь.





