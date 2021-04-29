





В ходе телеконференции, на которой Apple сообщила результаты второго финансового квартала 2021 года, главу компании Тима Кука спросили, чего мы можем ожидать от компьютеров Mac и iPad во второй половине года с точки зрения их доступности на рынке.Кук ответил, что он не будет предоставлять подробную информацию об уровне доступности продуктов компании, но отметил, что могут возникнуть проблемы с поставками, которые повлияют на линейки iPad и Mac. Финансовый директор Apple Лука Маэстри подтвердил, что Apple почувствовала влияние нехватки чипов, и за этим последует снижение выручки примерно на 3-4 млрд долларов в третьем квартале 2021 года из-за ограниченных поставок iPad и Mac.На вопрос одного из аналитиков о том, когда же дефицит закончится, Кук ответил, что на это трудно дать хороший ответ, но Apple сделает все возможное, чтобы удовлетворить высокий спрос на свою продукцию. По его словам, «проблема в основном связана с устаревшими узлами не только в нашей отрасли, но и в других отраслях. Чтобы точно ответить на этот вопрос, нам нужно знать реальный спрос со стороны каждого игрока и то, как он изменится в течение следующих нескольких месяцев, поэтому сложно дать хороший ответ. Мы сделаем все, что в наших силах, вот что я могу вам сказать».