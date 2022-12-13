🎉 Вышел джейлбрейк для iOS 16.1.1 — с очень странным условием

Разработчики джейлбрейк-инструмента palera1n официально добавили iOS 16.1.1 в список совместимости. Об этом пишет iDownloadBlog.
Согласно источнику, джейлбрейк-утилита Palera1n получила официальную поддержку iOS 16 и iPadOS 16 после того, как тестирование на основе эксплойта checkm8 bootrom завершилось успехом. Ранее мы писали о первых шагах в сторону взлома новой iOS от Apple.
Для успешного джейлбрейка устройства на iOS/iPadOS 16 требуется соблюсти несколько условий. Прежде всего, ваш девайс должен работать на чипе Apple A10 или более новом. Вот список минимально совместимых девайсов:
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
- iPad Pro 10,5 (2017)
- iPad Pro 12,9 (2017).
Стоит отметить, что твиков с поддержкой iOS 16 пока не существует. Разработчикам нужно будет обновить их для работы с новой ОС.
Ранее мы рассказали, что Apple запретила устанавливать iOS 16.1.1, и теперь мы понимаем почему. К слову, откатиться всё еще можно.
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