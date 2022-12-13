iOS 16 Джейлбрейк iPhone

🎉 Вышел джейлбрейк для iOS 16.1.1 — с очень странным условием

Олег

iOS 16


Разработчики джейлбрейк-инструмента palera1n официально добавили iOS 16.1.1 в список совместимости. Об этом пишет iDownloadBlog.

Согласно источнику, джейлбрейк-утилита Palera1n получила официальную поддержку iOS 16 и iPadOS 16 после того, как тестирование на основе эксплойта checkm8 bootrom завершилось успехом. Ранее мы писали о первых шагах в сторону взлома новой iOS от Apple.

Для успешного джейлбрейка устройства на iOS/iPadOS 16 требуется соблюсти несколько условий. Прежде всего, ваш девайс должен работать на чипе Apple A10 или более новом. Вот список минимально совместимых девайсов:
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X
  • iPad Pro 10,5 (2017)
  • iPad Pro 12,9 (2017).
Другое условие выглядит очень необычно — оно касается пароля блокировки экрана. Если он ни разу не был установлен на iOS 16, то взлом пройдет успешно. В случае же если пароль присутствовал на устройстве при переходе с iOS 15 на iOS 16, но позже был снят, то ничего не получится — придется делать полный сброс устройства с очисткой личных данных. Судя по всему, даже снятый пароль блокировки экрана на iOS 16 оставляет какие-то разделы или данные защищенными. Источник предполагает, что это условие связано с фирменной системой SEP от Apple.

Стоит отметить, что твиков с поддержкой iOS 16 пока не существует. Разработчикам нужно будет обновить их для работы с новой ОС.

Ранее мы рассказали, что Apple запретила устанавливать iOS 16.1.1, и теперь мы понимаем почему. К слову, откатиться всё еще можно

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Источник:
iDownloadBlog
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