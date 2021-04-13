





В интервью CEO Apple Тима Кука для Toronto Star была в том числе затронута тема противостояния компании и Epic Games, в частности беседа шла о поддержке сторонних платежных платформ в App Store. Напомним, что на данный момент все покупки в магазине приложений Apple проходят через платежный сервис компании, других вариантов у пользователей нет.При этом Epic Games в корне не согласна с такой политикой, так как в этом случае Apple забирает себе большую комиссию, доходящую до 30%. При этом компания строго соблюдает правила: стоило Epic Games добавить сторонний метод оплаты в Fortnite, как игру быстро удалили из магазина.И теперь Тим Кук дал комментарий Toronto Star о том, что он думает о сторонних платежных платформах в App Store: «Суть жалобы Epic заключается в том, что они хотели бы, чтобы каждый разработчик использовал свой платежный сервис. Но это сделало бы App Store блошиным рынком, и вы знаете, какой уровень доверия у нас к барахолкам».Он также добавил, что «количество людей, согласных покупать что-либо на таком рынке, будет значительно ниже. А это означает, что разработчики остались бы в стороне, потому что у них не было бы огромной аудитории, которой можно было бы продавать [софт]. Так что при таком нововведении никто не выигрывает».Кук сказал, что уверен в победе Apple в судебном процессе против Epic Games, если компания сможет «четко изложить факты». Судебный процесс намечен на 3 мая в федеральном суде Северной Калифорнии. CEO Apple также сообщил в интервью, что компания каждую неделю проверяет 100 000 приложений, отправленных на рассмотрение в App Store, и отклоняет около 40 000 из них. По его словам, модерация магазина позволяет пользователям получить «безопасное и надежное место» для поиска приложений.