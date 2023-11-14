Тим Кук в шоке! Глава Nothing посягнул на самое святое для Apple

Фархад
Tim

Глава стартапа Nothing Карл Пей анонсировал новое приложение Nothing Chats, которое будет полностью совместимо с iMessage.

Приложение работает на базе неофициального клиента iMessage Sunbird, который дебютировал в прошлом году и был загружен более 10 000 раз из магазина Google Play. Чтобы использовать приложение Nothing Chats с iMessage, пользователям нужно будет авторизоваться по Apple ID. Карл гарантирует полную конфиденциальность данных и сквозное шифрование.



В новом видео генеральный директор Nothing объяснил, что приложение будет поддерживать индивидуальные и групповые чаты, отображать уведомления о наборе текста, предлагать обмен мультимедиа и голосовыми сообщениями. Такие функции, как уведомления о прочтении, реакции на сообщения и ответы, будут добавлены позже.

Nothing Chats также будет поддерживать обмен сообщениями RCS на Nothing Phone (2). Приложение выйдет уже в эту пятницу, 17 ноября.
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Источник:
Nothing
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Комментарии

+28
Accelerator
А зачем оно нужно? Кто-то ещё использует бесполезный iMessage?
Вчера в 22:10
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+1035
Grealex
Судя по заголовку, Усманов про Кука знает все и лично с ним общается. А Воронин написал бы «в бешенстве».
2 часа назад в 22:34
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