Тим Кук в шоке! Глава Nothing посягнул на самое святое для Apple

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Глава стартапа Nothing Карл Пей анонсировал новое приложение Nothing Chats, которое будет полностью совместимо с iMessage.Приложение работает на базе неофициального клиента iMessage Sunbird, который дебютировал в прошлом году и был загружен более 10 000 раз из магазина Google Play. Чтобы использовать приложение Nothing Chats с iMessage, пользователям нужно будет авторизоваться по Apple ID. Карл гарантирует полную конфиденциальность данных и сквозное шифрование.В новом видео генеральный директор Nothing объяснил, что приложение будет поддерживать индивидуальные и групповые чаты, отображать уведомления о наборе текста, предлагать обмен мультимедиа и голосовыми сообщениями. Такие функции, как уведомления о прочтении, реакции на сообщения и ответы, будут добавлены позже.Nothing Chats также будет поддерживать обмен сообщениями RCS на Nothing Phone (2). Приложение выйдет уже в эту пятницу, 17 ноября.