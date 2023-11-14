Британец купил iPhone 15 Pro Max на сайте Apple. Угадайте, что ему прислали

Фото: theEdmard
В сети распространяется странная история о покупателе iPhone, который получил подделку от самой Apple. Обсуждение развернулось на форуме Reddit.
Всё началось с того, что житель Великобритании с ником theEdmard заказал и оплатил на официальном сайте Apple новенький смартфон iPhone 15 Pro Max. Всё было штатно, доставка осуществлялась через курьерскую службу DPD.
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Когда парню вручили коробку, то никаких подозрений у него не возникло — снаружи всё было точь-в-точь как у настоящего iPhone 15 Pro Max. Однако распаковка повергла покупателя в глубокие размышления: внутри лежала дешевая подделка с огромным «подбородком» под дисплеем и уже наклеенной защитной пленкой.
Фото: theEdmard
После включения стало очевидно, что покупателя обманули: смартфон под управлением Android, стилизованного под iOS, страшно глючил и выдавал ошибки, камера отказывалась запускаться — в общем, полный экспириенс от покупки дешевого ноунейм-«китайца» с AliExpress.
Служба поддержки Apple взяла двухдневный тайм-аут на проверку. Представитель DPD заверил, что никаких вскрытий не могло производиться в процессе доставки. Посылка отслеживалась на всей траектории от Apple до покупателя. Сейчас theEdmard недоумевает, как могла произойти подмена.
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