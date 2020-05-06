Разработчики Tinder готовят крупное обновление сервиса. Оно будет выпущено во втором квартале этого года (более точная дата не уточняется).
Достоверно известно лишь об одном предстоящем нововведении. Ближе к июлю в Tinder будут реализованы удалённые свидания. По сути это будет видеочат с механикой подбора пар, которые хотят общаться друг с другом.
В сентябре 2019 года у «ВКонтакте» появился сервис знакомств Lovina, который очень много заимствовал у Tinder, но обладает уникальной возможностью — общаться в видеочате после совпадения пары. Очевидно, что именно такую функцию собирается добавить себе Tinder.
Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 сервисы знакомств переживают не лучшие времена, ведь пользователи сидят в самоизоляции и не ходят на свидания (в том числе из-за того, что многие заведения и места отдыха закрыты и ходить просто некуда). В то же время сервисы для общения по видеосвязи испытывают настоящий бум, поскольку количество их пользователей выросло в разы и десятки раз.
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