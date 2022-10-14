«Тинькофф банк» лег. Приложение не открывается в России и за рубежом

«У небольшой части клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов. Работаем над их оперативным устранением».

В приложении «Тинькофф банк» наблюдаются массовые сбои. Об этом сообщают пользователи разных стран мира.Клиенты «Тинькофф банка» пожаловались на неполадки в работе приложения. Проблему подтверждают данные ресурса «Детектор сбоев». Согласно графику, сбой начался около 10:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор в разных точках России. О сбоях также сообщают пользователи из Турции, Шри-Ланки, Северного Кипра, Индонезии — приложение открывается только через VPN. Пользователи, находящиеся в РФ, утверждают, что VPN-сервисы не помогают.