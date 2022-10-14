Тинькофф Банки

«Тинькофф банк» лег. Приложение не открывается в России и за рубежом

Артем
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В приложении «Тинькофф банк» наблюдаются массовые сбои. Об этом сообщают пользователи разных стран мира.

Клиенты «Тинькофф банка» пожаловались на неполадки в работе приложения. Проблему подтверждают данные ресурса «Детектор сбоев». Согласно графику, сбой начался около 10:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор в разных точках России. О сбоях также сообщают пользователи из Турции, Шри-Ланки, Северного Кипра, Индонезии — приложение открывается только через VPN. Пользователи, находящиеся в РФ, утверждают, что VPN-сервисы не помогают.

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Банк прокомментировал ситуацию сообщением в Twitter:

«У небольшой части клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов. Работаем над их оперативным устранением».
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Источник:
Детектор сбоев
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Комментарии

+461
pincher
У меня Работает 🤔
2 часа назад в 16:20
#
–57
мастурбатор_жесткий
Сам ты лёг 🤦🏻‍♂️ все работает, впн отключи и все будет ок, тормоз
час назад в 17:22
#
YABLOKOFON
+30
YABLOKOFON мастурбатор_жесткий
А людям в другой стране предлагаешь включить впн? Сам ты тормоз и мозги включи работало и перестало. Постоянно дергать впн предлагаешь? Я за за сервак в Польше плачу чтобы как раз этого не делать с минимальной потерей к скорости старый добрый интернет без указок РКН
минуту назад
#
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