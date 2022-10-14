TikTok Spotify

TikTok хочет «убить» Spotify. Думаете получится?

Артем
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Платформа коротких видеороликов планирует объединиться с сервисом Resso. Международные переговоры с лейблами уже ведутся.

Об этом стало известно иностранному ресурсу Reuters. Результат слияния двух сервисов планирует стать главным конкурентом стриминговой платформе Spotify. byteDance, владеющая Resso, которая является аналогом TikTok, но с возможностью слушать музыку, уже ведет переговоры с мировыми лейблами для расширения музыкального каталога.

На данный момент музыкальный сервис Resso охватывает аудиторию Бразилии, Индии и Индонезии. Объединившись с TikTok Resso планирует выйти на более обширный мировой рынок Официальные представители ByteDance пока не прокомментировали публикацию издания.
Ранее мы рассказали, что приложение VK и еще нескольких сервисов, вновь стали доступны для пользователей Apple-устройств. А жители России, переехавшие в некоторые страны ближнего зарубежья, смогут воспользоваться услугами российских сотовых операторов на выгодных условиях.
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Источник:
Reuters
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Комментарии

+49
MRS
Окей Гугл что такое тикток, а уж второе, не выговорить и не описать😅
2 часа назад в 15:57
#
tellurian
+4564
tellurian
Интересная идея.
Время покажет. Денег у них много.
час назад в 17:14
#
+94
MusicXpess
Боюсь даже представить, какая музыка там будет в топе.😂
час назад в 17:36
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