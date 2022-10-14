+49
TikTok хочет «убить» Spotify. Думаете получится?
Артем Фунтиков —
Платформа коротких видеороликов планирует объединиться с сервисом Resso. Международные переговоры с лейблами уже ведутся.
Об этом стало известно иностранному ресурсу Reuters. Результат слияния двух сервисов планирует стать главным конкурентом стриминговой платформе Spotify. byteDance, владеющая Resso, которая является аналогом TikTok, но с возможностью слушать музыку, уже ведет переговоры с мировыми лейблами для расширения музыкального каталога.
На данный момент музыкальный сервис Resso охватывает аудиторию Бразилии, Индии и Индонезии. Объединившись с TikTok Resso планирует выйти на более обширный мировой рынок Официальные представители ByteDance пока не прокомментировали публикацию издания.
Ранее мы рассказали, что приложение VK и еще нескольких сервисов, вновь стали доступны для пользователей Apple-устройств. А жители России, переехавшие в некоторые страны ближнего зарубежья, смогут воспользоваться услугами российских сотовых операторов на выгодных условиях.
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Комментарии
+94
Боюсь даже представить, какая музыка там будет в топе.😂
час назад в 17:36
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