Семья заработала на кэшбэке 4,4 млн рублей. Теперь им светит уголовное дело





По данным «Базы», «Тинькофф» обратился в полицию с заявлением на семью из Сахалина, которая, как считает банк, незаконно обогатилась на кэшбэке. Трём членам семьи светит уголовное дело по статье «Мошенничество».



В «Тинькофф» выяснили, что мужчина, его супруга и сын активно покупали товары, используя банковские карты и получая кэшбэк, а затем сдавали эти товары обратно в магазины. Возврат денег осуществлялся наличкой, он не фигурировал в банковской статистике, поэтому кэшбэк не обнулялся, а оставался на счёту.



Таким способом, как подсчитал «Тинькофф», семья заработала 4 миллиона 399 тысяч рублей. Банк надеется вернуть эти деньги через суд и привлечь семейство к уголовной ответственности.

