По данным «Базы», «Тинькофф» обратился в полицию с заявлением на семью из Сахалина, которая, как считает банк, незаконно обогатилась на кэшбэке. Трём членам семьи светит уголовное дело по статье «Мошенничество».
В «Тинькофф» выяснили, что мужчина, его супруга и сын активно покупали товары, используя банковские карты и получая кэшбэк, а затем сдавали эти товары обратно в магазины. Возврат денег осуществлялся наличкой, он не фигурировал в банковской статистике, поэтому кэшбэк не обнулялся, а оставался на счёту.
Таким способом, как подсчитал «Тинькофф», семья заработала 4 миллиона 399 тысяч рублей. Банк надеется вернуть эти деньги через суд и привлечь семейство к уголовной ответственности.
Семья заработала на кэшбэке 4,4 млн рублей. Теперь им светит уголовное дело
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+145
Странно, покупали по карте, возвращали наликом…🤔
Сегодня в 14:45
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+14
Видно кто-то в доле был из продавцов 😉
Сегодня в 14:54
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В том то и дело, мало кто согласится вернуть за деньги если платил картой...
Сегодня в 15:36
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А что не нравится тинькову , все согласно правилам товар был куплен , а возвращать его либо оставлять это личное дело покупателя,
Сегодня в 15:10
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0
Кто-то знает как можно отследить номер этого дела, чтобы выяснить на чью сторону встанет суд в этом деле ? Не удалось найти ссылка на номер дела, если у кого-то есть дополнительная информация по этой теме буду благодарен если поделитесь.
Сегодня в 15:30
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Вроде ещё только собирается обратиться.
А так искать на сайте судов по Тинькову.
Тоже интересно.
А так искать на сайте судов по Тинькову.
Тоже интересно.
час назад в 17:05
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–57
Да пи..дит опять этот Кузнецов 🤦🏻♂️заказуха чистой воды ведь
час назад в 17:16
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