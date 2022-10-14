Тинькофф

Семья заработала на кэшбэке 4,4 млн рублей. Теперь им светит уголовное дело

Александр



По данным «Базы», «Тинькофф» обратился в полицию с заявлением на семью из Сахалина, которая, как считает банк, незаконно обогатилась на кэшбэке. Трём членам семьи светит уголовное дело по статье «Мошенничество».

В «Тинькофф» выяснили, что мужчина, его супруга и сын активно покупали товары, используя банковские карты и получая кэшбэк, а затем сдавали эти товары обратно в магазины. Возврат денег осуществлялся наличкой, он не фигурировал в банковской статистике, поэтому кэшбэк не обнулялся, а оставался на счёту.

Таким способом, как подсчитал «Тинькофф», семья заработала 4 миллиона 399 тысяч рублей. Банк надеется вернуть эти деньги через суд и привлечь семейство к уголовной ответственности.

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Комментарии

kardigan
+2821
kardigan
Как сами греются на людях, так это нормально, а если вдруг их выставили терпилами-так сразу в суд!
Сегодня в 13:50
#
Lord
+538
Lord
Красавчики, просто и при деньгах.
Сегодня в 13:53
#
Ckor_30
+615
Ckor_30
Это Тинькофф а что хотели им можно дурить кого угодна а их нет вот такой беспредел.
Сегодня в 13:56
#
+145
Куцов
А вы попробуйте прийти в магазин и вернуть товар и чтобы вам деньги отдали наличкой. История более мутная чем написано.
Сегодня в 14:35
#
Tigrolik
+525
Tigrolik Куцов
Не знаю как сейчас, но раньше ДНС по своей инициативе делал возврат на любой указанный банковский счет, а не на карту которой оплачивали. Таким образом тоже кэшбэк бы не списался скорее всего.
Сегодня в 15:45
#
+145
Куцов
Еще и на 4 ляма кэшбэка. Сколько лет они это делали?
Сегодня в 14:36
#
Артём Какурин
+44
Артём Какурин
Странно, покупали по карте, возвращали наликом…🤔
Сегодня в 14:45
#
Volnorez Uraganov
+24
Volnorez Uraganov
А что не нравится тинькову , все согласно правилам товар был куплен , а возвращать его либо оставлять это личное дело покупателя,
Сегодня в 15:10
#
0
Павел Комарницкий
Кто-то знает как можно отследить номер этого дела, чтобы выяснить на чью сторону встанет суд в этом деле ? Не удалось найти ссылка на номер дела, если у кого-то есть дополнительная информация по этой теме буду благодарен если поделитесь.
Сегодня в 15:30
#
tellurian
+4564
tellurian Павел Комарницкий
Вроде ещё только собирается обратиться.
А так искать на сайте судов по Тинькову.
Тоже интересно.
час назад в 17:05
#
tellurian
+4564
tellurian
В этой ситуации я за танк. Это 100% мошенничество
2 часа назад в 17:03
#
–57
мастурбатор_жесткий
Да пи..дит опять этот Кузнецов 🤦🏻‍♂️заказуха чистой воды ведь
час назад в 17:16
#