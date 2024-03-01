Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый



Банк «Тинькофф» рассказал о новой мошеннической схеме, связанной с маркетплейсами и СБП. Информация появилась в мобильном приложении банка.



Согласно источнику, разводилы играют на желании покупателей максимально сэкономить на своих заказах. Они взламывают личные кабинеты продавцов товаров на Wildberries, OZON и других маркетплейсах, после чего рассылают покупателям от его имени предложения о скидке в 70%. Чтобы её получить, нужно «оплатить заказ» не на площадке, а напрямую через СБП по QR-коду.











Разумеется, никаких скидок жертва не получит: мошенник присылает QR-код в мессенджер, получает перевод и пропадает с радаров. Оплаченный заказ на маркетплейсе обычно остается нетронутым, и спрашивать за обман с продавца будет бесполезно. Разумеется, никаких скидок жертва не получит: мошенник присылает QR-код в мессенджер, получает перевод и пропадает с радаров. Оплаченный заказ на маркетплейсе обычно остается нетронутым, и спрашивать за обман с продавца будет бесполезно.