Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый

Олег

СБП


Банк «Тинькофф» рассказал о новой мошеннической схеме, связанной с маркетплейсами и СБП. Информация появилась в мобильном приложении банка.

Согласно источнику, разводилы играют на желании покупателей максимально сэкономить на своих заказах. Они взламывают личные кабинеты продавцов товаров на Wildberries, OZON и других маркетплейсах, после чего рассылают покупателям от его имени предложения о скидке в 70%. Чтобы её получить, нужно «оплатить заказ» не на площадке, а напрямую через СБП по QR-коду.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Мошенники

Разумеется, никаких скидок жертва не получит: мошенник присылает QR-код в мессенджер, получает перевод и пропадает с радаров. Оплаченный заказ на маркетплейсе обычно остается нетронутым, и спрашивать за обман с продавца будет бесполезно. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Мошенники освоили новый развод с фейковым налогом
В App Store пробралось фейковое приложение популярного российского банка. Не качайте его!

Рекомендации

Рекомендации

Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров
В Telegram появился новый секретный дизайн. Вот как его включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии