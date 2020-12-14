





Виртуальный оператор «Тинькофф Мобайл» запустил новую услугу — автоматическая запись и текстовая расшифровка всех разговоров по телефону. Запись сохраняется в приложении, абонент может как прослушать её, так и прочитать содержание беседы в форме чата — свои реплики и ответы собеседника.У других российских операторов сотовой связи такой услуги нет. В том числе у Tele2, в чьих сетях работает «Тинькофф Мобайл».Записываются как входящие, так и исходящие вызовы. Записи хранятся полгода и доступны только пользователю, его собеседники не могут их прослушать или прочитать. В дальнейшем они удаляются без возможности восстановления.Расшифровка бесед производится с помощью технологии распознавания речи Tinkoff VoiceKit. Она уже используется для работы голосового ассистента «Олег» в экосистеме Tinkoff.Услуга по записи и расшифровке доступна по модели подписки — от 59 рублей в день или 399 рублей в месяц в зависимости от региона. Первые два дня услугой можно пользоваться бесплатно. На первом этапе Tinkoff позволяет подключить эту услугу только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а в дальнейшем такая возможность появится у абонентов «Тинькофф Мобайл» во всех регионах, где работает этот оператор.