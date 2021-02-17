Прямо сейчас у банка «Тинькофф» наблюдаются проблемы в работе сервисов. Пользователи испытывают трудности со входом в приложение.
По данным сайта Downdetector на работу сервисов «Тинькофф» пожаловалась уже более 6000 пользователей. Чаще всего сообщается о невозможности войти в систему (85% отчетов). Проблемы испытывают пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, а также из других городом центральной части России.
Банк сообщил о наличии проблемы в системе авторизации, которая затронула несколько тысяч клиентов. Обещают в ближайшее время устранить неисправность.
Сейчас есть проблема со входом в приложение, затронула несколько тысяч клиентов. Уже чиним, постараемся как можно скорее. Извините.— Тинькофф (@tinkoff_bank) February 17, 2021
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