Как выяснило издание VTimes, «Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay. Представитель банка рассказал, что под этим брендом будет запущена платёжная система.
В Tinkoff Pay будут объединены различные финансовые инструменты, в том числе электронный кошелёк с токенами банковских карт и мгновенная оплата товаров и сервисов.
Мы планируем объединить и развивать наши платёжные технологии и продукты. Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие.
В сентябре 2020 года «Тинькофф» предварительно договорился о продаже «Яндексу», однако спустя месяц сделка сорвалась. «Яндекс» лишился финансового сервиса «Яндекс.Деньги» при разделении активов со «Сбербанком», однако сейчас планирует запустить платёжный сервис Yandex Pay.
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