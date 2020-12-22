





Для клиентов своей экосистемы «Тинькофф» выпустил бесплатный определитель номера, получивший название «КтоЗвонит». Он защищает пользователей от мошенников и спам-звонков.Сервис автоматически сверяет номер во время звонка по телефонным базам, среди которых данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Все номера делятся на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки. «КтоЗвонит» предупредит и передаст информацию в службу безопасности «Тинькофф», если поступит звонок от потенциальных мошенников. Помимо этого, сервис умеет показывать сферу и название компании, например, это может быть курьерская доставка.Базы данных обновляются с помощью моделей машинного обучения. Также пользователи смогут поделиться информацией о мошеннических звонках в чатах приложений банка и мобильного оператора. Подключить «КтоЗвонит» смогут абоненты любых операторов в разделе настроек приложения «Тинькофф». Пока сервис работает только на iOS, но в первом квартале 2021 года ожидается запуск на Android.