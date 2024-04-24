«Тинькофф» запустил экосистему нейросетей, которая заменит вам Google и YouTube



Банк «Тинькофф» анонсировал запуск нескольких нейросетевых виртуальных помощников, обученных для решения разных задач пользователя. Каждый из них способен избавить от ручного поиска нужной информации.



Согласно Forbes, «Вселенная AI-ассистентов» от «Тинькофф» состоит из шести нейросетей, которые отличаются друг от друга своими специфическими навыками и сценариями работы. Каждый из них обучен для решения задач в определенной категории.







Например, «Финассистент» поможет разобраться в бюджете и месячных тратах, а также даст совет по управлению личными финансами. «Шоппинг-ассистент» найдет для вас в интернете любой товар с учетом индивидуальных особенностей. «Тревел-ассистент» подскажет, куда съездить в отпуск, без необходимости самому искать информацию об интересных местах у YouTube-блогеров. «Джуниор-ассистент» умеет развлекать детей, общаться с ними и помогать с учебой.



Кроме того, ИИ подстраиваются под стиль общения пользователя и учитывают прошлые обращения при ответах. «Тинькофф» заявляет, что длительное тестирование шести AI-ассистентов показало, что они «значительно опережают качество ChatGPT». ИИ банка вполне способны заменить Google, YouTube и другие сервисы в плане эффективного поиска информации. В ближайшее время «Вселенная ассистентов» появится в приложениях банка для iOS и Android, а также в Telegram.