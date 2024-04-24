«Тинькофф» запустил экосистему нейросетей, которая заменит вам Google и YouTube

Олег

Тинькофф


Банк «Тинькофф» анонсировал запуск нескольких нейросетевых виртуальных помощников, обученных для решения разных задач пользователя. Каждый из них способен избавить от ручного поиска нужной информации.

Согласно Forbes, «Вселенная AI-ассистентов» от «Тинькофф» состоит из шести нейросетей, которые отличаются друг от друга своими специфическими навыками и сценариями работы. Каждый из них обучен для решения задач в определенной категории.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Например, «Финассистент» поможет разобраться в бюджете и месячных тратах, а также даст совет по управлению личными финансами. «Шоппинг-ассистент» найдет для вас в интернете любой товар с учетом индивидуальных особенностей. «Тревел-ассистент» подскажет, куда съездить в отпуск, без необходимости самому искать информацию об интересных местах у YouTube-блогеров. «Джуниор-ассистент» умеет развлекать детей, общаться с ними и помогать с учебой.

Кроме того, ИИ подстраиваются под стиль общения пользователя и учитывают прошлые обращения при ответах. «Тинькофф» заявляет, что длительное тестирование шести AI-ассистентов показало, что они «значительно опережают качество ChatGPT». ИИ банка вполне способны заменить Google, YouTube и другие сервисы в плане эффективного поиска информации. В ближайшее время «Вселенная ассистентов» появится в приложениях банка для iOS и Android, а также в Telegram. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
«Тинькофф» изменил условия подписки Tinkoff Pro. Что она даёт и как сэкономить почти 50% на подключении?
«Тинькофф» выпустил утилиту для установки своих приложений на iPhone и iPad
Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!

Рекомендации

Рекомендации

Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+18
reacher
Они все вместе значительно! опережают его одного. Тоже неплохо 🙂 на сегодня
2 часа назад в 17:02
#