«Тинькофф» выпустил утилиту для установки своих приложений на iPhone и iPad

«Тинькофф» выложил в открытый доступ программу T‑Mazing, которая позволяет вернуть на iPhone или iPad любое приложение банка, если оно было установлено ранее, в том числе на других устройствах пользователя. Его можно использовать, например, для того, чтобы поставить приложения на купленный недавно смартфон или планшет.
Программа T‑Mazing доступна для компьютеров на базе Windows и macOS, скачать инсталлятор можно с сайта «Тинькофф». Она работает примерно так же, как утилита iMazing, предназначенная для тех же целей — восстановления установленных ранее приложений и их переноса на новые устройства пользователя. Разница в том, что T‑Mazing заточен исключительно под приложения «Тинькофф» и не показывает приложения других разработчиков.
В случае с ПК на базе Windows нужно предварительно установить iTunes и залогиниться со своим аккаунтом. На Mac этого не требуется. После установки и запуска T‑Mazing надо войти в учётную запись Apple ID, через которую приложения «Тинькофф» были установлены у вас когда-либо в прошлом. На мобильное устройство придёт код безопасности, который нужно ввести в программе.
Далее подключите к компьютеру кабелем свой смартфон или планшет и нажмите появившуюся на экране кнопку «Доверять», после чего T‑Mazing получит информацию об установленных ранее приложениях и сможет инсталлировать их заново. В утилите отобразится список приложений «Тинькофф», которые вы ставили когда-либо через свой Apple ID, в том числе те, что попадали в App Store через обходные пути (то есть публиковались не от имени банка, а сторонними разработчиками и паблишерами). Нажмите на кнопку «Установить» — приложение вернётся на ваше устройство.
Если у вас не было того или иного приложения «Тинькофф» или вы ставили его через другой свой аккаунт, оно не отобразится в списке доступных, и установить его не получится. Есть и другое ограничение, хотя и не столь критичное: ставятся только те версии, приложений, которые были у вас в прошлом. Если вы их не обновляли, более новые версии не появятся.
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