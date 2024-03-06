В Apple Music появилось новое неприятное ограничение



Компания Apple незаметно начала блокировать доступ к своему сервису Music для некоторых пользователей Android. Об этом пишет SamMobile.







Согласно источнику, свежая бета-версия Apple Music 4.7 проверяет смартфон на наличие root-доступа и отключается, если его находит. Пользователь увидит предупреждение:





«Apple Music больше не доступна для рутованных устройств».



Поскольку многие пользователи Android-смартфонов получают root-права для кастомизации, удаления предустановленного мусора или других задач, нововведение едва ли покажется приятным. Как только Apple Music 4.7 выйдет в релиз, смартфоны с root не смогут его запустить. Причины этого решения компания не объясняет, но фактически приравнивает по значимости свой стриминг-сервис к банковским и платежным приложениям.