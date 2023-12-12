Топ бюджетных смартфонов 2023 по версии iGuides

До наступления Нового Года осталось совсем немного и прежде чем все побегут закупаться елками, подарками и ингредиентами для оливье, мы вспоминаем самые интересные и гаджеты 2023 года.
Итоги года стартовали с подборки среднебюджетных смартфонов и продолжились флагманскими устройствами. Теперь очередь доступных и интересных моделей, классом пониже.
HUAWEI nova Y91
Смартфон совместил в себе элегантный дизайн и высокую автономность. Да, за это пришлось пожертвовать тонкостью корпуса, но и выносливостью до 38 часов от одного заряда может похвастаться далеко не каждый современный бренд. Достойный вариант для тех, кто не желает перемещаться от розетки к розетке и обходит стороной неубиваемые смартфоны с брутальным дизайном кирпича.
Технические характеристики:
- Экран: 6,8 дюйма, IPS-матрица, 1080×2376, 90 Гц;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680;
- Память: 8/256 ГБ
- Основная камера: 50 + 2 МП;
- Фронтальная камера: 8 МП;
- Аккумулятор: 7000 мА·ч, быстрая зарядка 22,5 Вт.
Больше подробностей в нашем подробном обзоре.
POCO C65
Представитель молодежной линейки успел влететь в наш топ доступных смартфонов. За скромную цену (до 10 тыс рублей) гаджет и выглядит современно, и в характеристиках не подкачал. Актуальная герцовка обеспечивает плавную работу экрана, а заряда хватит на сутки просмотра видео.
Технические характеристики:
- Экран: 6.7 дюйма, IPS, 1600×720, 90 Гц;
- Процессор: MediaTek Helio G85;
- Память: 6/128 или 256 ГБ
- Основная камера: 50+2+0.08 МП;
- Фронтальная камера: 8 МП;
- Аккумулятор: 5000 мА·ч, быстрая зарядка.
Honor X7a
Строго и со вкусом. Такие мысли возникают при взгляде на внешность Honor X7a. Что до возможностей, то это хороший выбор для просмотра контента, комфортного веб-серфинга и общения в соцсетях и мессенджерах. Современные игрушки не его конек. А вот запас аккумулятора на 5330 мА·ч радует. При стандартном использовании его можно растянуть на двое суток.
- Экран: 6,74 дюйма, IPS, 1600 × 720, 90 Гц;
- Процессор: MediaTek Helio G37;
- Память: 4/128ГБ;
- Основная камера: 50+5+2+2 МП;
- Фронтальная камера: 8 МП;
- Аккумулятор: 5330 мА·ч, быстрая зарядка.
Рассмотреть со всех сторон Honor X7a можно в нашем обзоре.
Xiaomi Redmi Note 12
Топ не топ, если в нем нет Xiaomi. А кроме шуток, хоть дизайн Redmi Note 12 вышел довольно заурядным, начинка может дать фору другим смартфонам бюджетного сегмента. Большой AMOLED-экран — есть, 120 Гц — завезли, автономность не уступает конкурентам, и главное ценник вполне посильный — в пределах 20 тыс руб. Ну, чем не топ?
- Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 685;
- Память: оперативная 4/6/8ГБ, накопитель 128/256 ГБ;
- Основная камера: 50+8+2 МП;
- Фронтальная камера: 13 МП;
- Аккумулятор: 5000 мА·ч.
Infinix NOTE 30
Подсмотрев одним глазком дизайн у «яблочных» конкурентов, дизайнеры Infinix срезали грани NOTE 30 и сдобрили модель своими идеями. Получилось, честно говоря, на любителя. Но если вы один из них, то смартфон обрадует добротными камерами, картинкой с частотой 120 Гц и стереодинамиками.
- Экран: 6,8 дюйма, IPS, 2460 × 1080, 120 Гц;
- Процессор: MediaTek Helio G99;
- Память: 8/128 или 256 ГБ;
- Основная камера: 64+2+0,08 МП;
- Фронтальная камера: 16 МП;
- Аккумулятор: 5000 мА·ч.
realme с53
Еще один наследник «купертиновских» видений. Однако помимо айфоноподобной камеры с узнаваемыми гранями, смартфон может похвастаться весьма быстрой для бюджетных моделей зарядкой — 50% за пол часа. В остальном это доступный стандарт для 2023 года.
- Экран: 6,74 дюйма, IPS, 1600 × 720, 90 Гц;
- Процессор: Unisoc Tiger T612;
- Память: 6/128 ГБ;
- Основная камера: 50+0,08 МП;
- Фронтальная камера: 8 МП;
- Аккумулятор: 5000 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт.
Полный обзор realme с53 можно чекнуть здесь.
TECNO Pova 5
Финальный аккорд наших годовых впечатлений должен быть экстремально дерзким и необычным. Как задняя крышка TECNO Pova 5. Впрочем, бренд не в первый раз удивляет дизайном, выкатывая смартфоны с весьма самобытным и геймерскими нотками внешним видом. Все это дополняет большой экран с высоким разрешением и щедрым по автономности аккумулятором.
- Экран: 6,8 дюйма, IPS, 2460 × 1080 точек, 120 Гц;
- Процессор: MediaTek Helio G99;
- Память: 8/128 или 256 ГБ;
- Основная камера: 50+0,08 МП;
- Фронтальная камера: 8 МП;
- Аккумулятор: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт.