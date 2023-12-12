Топ флагманских смартфонов 2023 года по версии iGuides

Уже через пару недель подойдёт к концу 2023 год и закроется очередная глава в истории гаджетов и технологий. Кому-то уходящий год мог показаться скучным на анонсы, а устройства — лишёнными всяких инноваций. Отчасти, так оно и есть: многие крупные технологические компании достигли пика и выжидают очередной ветви развития. Тем не менее в этом сегменте нашлись и те, кто смог удивить пользователей необычными решениями.
На днях мы рассказывали о лучших, по мнению редакции iGuides, среднебюджетных смартфонах 2023 года. Теперь настала очередь флагманов.
Сразу отметим, что складные устройства в эту категорию не попали по ряду причин, но главное — эти девайсы по-прежнему остаются очень специфическими, и далеко не каждый пользователь готов идти на компромиссы при бюджете от 130 тысяч рублей и дороже.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Безусловно, это лучший смартфон южнокорейского бренда. В этом году компания отказалась от собственных чипов Exynos в пользу Snapdragon. Причём для Samsung Qualcomm специально выпустила разогнанную версию процессора Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на то что Galaxy S23 Ultra вышел ещё в феврале, он всё ещё превосходно справляется со всеми задачами, а местами проявляется себя лучше конкурентов. Добавьте сюда шикарный дисплей, камеру на 200 Мп и мощную батарею и получите просто идеальный смартфон.
Samsung Galaxy S23 Ultra предлагает слегка изогнутый 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением 3088 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8/12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 12 Мп, основной сенсор на 200 Мп, телевик на 10 Мп, перископ на 10 Мп и сверхширик на 12 Мп, а также NFC-модуль, стилус S Pen и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.
Сейчас эта модель стоит вполне адекватных денег, но уже через месяц Samsung выпустит новую флагманскую линейку Galaxy S24, которая обещает быть более интересной. Ну а полный обзор Galaxy S23 Ultra можете посмотреть тут.
Google Pixel 8 Pro
Главный флагман Google в этом поколении получил датчик температуры, новую систему камер, мощный чип и множество функций, завязанных на ИИ. В наших реалиях Pixel по-прежнему остаются устройствами для энтузиастов, любящих чистый Android и качественные фотки без дополнительных настроек.
Google Pixel 8 Pro получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2992 x 1344 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Google Tensor G3, 12 ГБ оперативной и 128/256/512/1024 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 10,5 Мп, основной сенсор на 50 Мп, телевик на 48 Мп и сверхширик на 48 Мп, а также NFC-модуль, термометр и аккумулятор ёмкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт.
Как подчеркнул наш главный редактор Георгий Лямин в обзоре Pixel 8 Pro — «сомнительно, но окей». Именно этой фразой можно описать топовый смартфон Google. Поражает, что компании, создавшей Android, за три поколения процессоров Tensor не удалось нормально оптимизировать свой софт под своё же железо. Как следствие, мы получили стильный девайс с самобытным дизайном и крутыми фотовозможностями, но при этом он абсолютно не пригоден для игр и других задач, требующих высокую производительность. А «имбовый» датчик измерения температуры оказался совсем ненужной штукой.
iPhone 15 Pro Max
В этом году все iPhone получили довольно существенный апдейт в виде порта USB-C, который открыл перед владельцами этих устройств просто невероятные возможности подключения различных аксессуаров. «Прошки» могут похвастаться титановой рамкой и новой кнопкой «Действия», а самая топовая версия вдобавок получила объектив с тетрапризмой и 5-кратным оптическим зумом.
iPhone 15 Pro Max оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 2976 x 1290 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Apple A17 Pro, 8 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти, селфи-камерой на 12 Мп, основным сенсором на 48 Мп, перископом на 12 Мп и сверхшириком на 12 Мп, а также быстрым портом USB-C (3.2 Gen 2) и аккумулятором ёмкостью 4441 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт.
Обратите внимание, что Apple внесла больше изменений в дизайн флагмана 2023 года, чем большинство других брендов в свои топовые девайсы. В целом, это лучший iPhone на ближайшие 10-12 месяцев. Однако и тут есть свои подводные камни. Например, компания заявила о поддержке ААА-игр с графикой консольного уровня, но пока вышел только один проект, Re:Village, и идёт он не совсем хорошо. iPhone 15 Pro Max заметно греется, а играть на экране вообще не удобно. Подробно о самом навороченном флагмане Apple мы рассказали в отдельном обзоре.
HUAWEI P60 Pro
Пожалуй, единственный бренд, удививший необычным дизайном. HUAWEI P60 Pro — это тот самый смартфон, который однозначно выделяется из серой массы остальных девайсов. В этом поколении HUAWEI представила собственную технологию обработки изображений XMAGE, и она действительно поражает воображение. Во время теста, мы не раз задавались вопросом: «А это точно на смартфон снято?».
HUAWEI P60 Pro получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2700 x 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 13 Мп, основной сенсор на 48 Мп, телевик на 48 Мп и сверхширик на 13 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4815 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 88 Вт.
В 2023 году у смартфонов HUAWEI нет никаких проблем с приложениями, включая те, что требуют Google-сервисы. Как и в прошлые годы, у бренда получился шикарный фотофлагман, который снимает на порядок выше многих конкурентных устройств. Отдельного внимания заслуживает необычный дизайн, шикарный OLED-дисплей с точной цветопередачей и молниеносная зарядка. Более развёрнуто о своём опыте использования рассказал наш главред в большом обзоре HUAWEI P60 Pro.
Xiaomi 13 Ultra
Какой рейтинг может обойтись без гаджетов «народного» бренда? Xiaomi всё ещё держит марку, выпуская по-настоящему доступные устройства для большинства пользователей. При этом в техническом плане эти девайсы предлагают вполне адекватные характеристики. Тем не менее у компании есть и уберфлагманская категория устройств, которая стоит дороже 100 тысяч рублей. В этом году в этот сегмент попал Xiaomi 13 Ultra. Да, это тот самый смартфон с дюймовым сенсором камеры, к которому команда Лэй Цзюня выпустила дополнительную рукоятку и ND-фильтры, превращающие смартфон в беззеркалку.
Xiaomi 13 Ultra предлагает слегка изогнутый 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, основной сенсор на 50 Мп, телевик на 50 Мп, перископ на 50 Мп и сверхширик на 50 Мп, а также NFC-модуль, ИК-порт и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт.
На удивление, это единственный флагман в нашей подборке с кожаной спинкой. Смартфон получился довольно мощным и эффектным, при этом он стоит дешевле многих конкурентных устройств. Однако, несмотря на свои впечатляющие характеристики, о Xiaomi 13 Ultra почти никто не вспоминает спустя полгода после анонса. Увы, нам так и не удалось нормально протестировать эту модель, но по первым впечатлениям это точно «топ за свои деньги».
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