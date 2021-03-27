Автоматизация рутинных действий с помощью быстрых команд значительно упрощает жизнь, а также привносит в операционную систему дополнительную функциональность. В этой заметке мы подготовили подборку полезных шорткатов, которые обязательно стоит попробовать.
App StoreSave App Store Screenshots
Эта команда умеет сохранять скриншоты игр и приложений из магазина App Store. Она может полезна в ситуациях, когда необходимо поделиться снимком экрана прямо из магазина Apple. Работает очень просто: запускайте команду, введите название приложения, выберите результат (iPhone, iPad или Mac), подтвердите выбор приложения, а затем начнется сохранение скриншотов в «Фото», скачивание каждого снимка экрана нужно будет подтвердить.
App Store: Updates
Очень просто команда, позволяющая сразу перейти в раздел обновления установленных приложений.
Save App Store Icon
Еще одна небольшая, но полезная команда. Она может понадобиться начинающим дизайнерам или разработчикам.
ФайлыExtract All Files from Archive
Этот шорткат позволяет извлечь все файлы из архивов, которые хранятся в папке iCloud Drive. Папка с распакованными данными получит такое же название, как у исходного архива.
File Downloader
Маленькая, но очень полезная команда. Скачивает файл, ссылка на который находится в буфере обмена. Работает так: копируем линк, например, это может быть изображение, видео или архив, запускаем шорткат File Downloader, а после этого нужно будет только подтвердить скачивание и выбрать место хранения.
Zip and Share
Этот шорткат умеет создавать ZIP-архивы и делиться ими. Вы можете вручную изменять имена архивов.
Shortcuts Backup
Очень полезная возможность для всех любителей быстрых команд. Она позволяет создавать ZIP-архив с бэкапом всех ваших шорткатов. Резервная копия сохраняется в папке iCloud Drive под названием Backups.
ФотоOn This Day
Эта команда выполняет поиск фотографий сделанных в этот же день, но за предыдущие годы.
Convert to JPEG and Copy
Конвертирует изображение из буфера обмена в JPEG и удаляет из него метаданные, в том числе геолокацию. Преобразованный файл автоматически добавится в буфер обмена и вы сможете поделиться им или сохранять в «Фото».
Live Photo to GIF
Преобразовывает Live Photo в GIF. Полученный файл из предварительного просмотра можно сохранить в галерее «Фото».
Get Images from Webpage
Скачивает изображения с открытого сайта в Safari. Команду можно запустить прямо из браузера с помощью меню «поделиться».
Apple Frames
Незаменимый шорткат для тех, кому недостаточно обычных скриншотов. Эта команда добавляет снимку экрана обрамление из соответствующей модели iPhone, iPad или Apple Watch. Поддерживаются скрины в ландшафтной или портретной ориентации. Ярлык можно запускать из приложения «Команды», а также с домашнего экрана (можно создать иконку). Все скриншоты из этой подборки сделаны с помощью Apple Frames.
Без категорииPDF Extract
Извлекает текст из PDF-документов. Полученные данные будут скопированы в буфер обмена, откуда их можно вставить в «Заметке», Pages или просто отправить по электронной почте или в мессенджере.
Напомним, для работы всех шорткатов из подборки нужно активировать опцию «Ненадежные команды». Для этого перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды».
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У нас на нескольких устройствах, в том числе и на Mac, всё нормально открывается.