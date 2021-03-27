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Автоматизация рутинных действий с помощью быстрых команд значительно упрощает жизнь, а также привносит в операционную систему дополнительную функциональность. В этой заметке мы подготовили подборку полезных шорткатов, которые обязательно стоит попробовать.Эта команда умеет сохранять скриншоты игр и приложений из магазина App Store. Она может полезна в ситуациях, когда необходимо поделиться снимком экрана прямо из магазина Apple. Работает очень просто: запускайте команду, введите название приложения, выберите результат (iPhone, iPad или Mac), подтвердите выбор приложения, а затем начнется сохранение скриншотов в «Фото», скачивание каждого снимка экрана нужно будет подтвердить.Очень просто команда, позволяющая сразу перейти в раздел обновления установленных приложений.Еще одна небольшая, но полезная команда. Она может понадобиться начинающим дизайнерам или разработчикам.Этот шорткат позволяет извлечь все файлы из архивов, которые хранятся в папке iCloud Drive. Папка с распакованными данными получит такое же название, как у исходного архива.Маленькая, но очень полезная команда. Скачивает файл, ссылка на который находится в буфере обмена. Работает так: копируем линк, например, это может быть изображение, видео или архив, запускаем шорткат File Downloader, а после этого нужно будет только подтвердить скачивание и выбрать место хранения.Этот шорткат умеет создавать ZIP-архивы и делиться ими. Вы можете вручную изменять имена архивов.Очень полезная возможность для всех любителей быстрых команд. Она позволяет создавать ZIP-архив с бэкапом всех ваших шорткатов. Резервная копия сохраняется в папке iCloud Drive под названием Backups.Эта команда выполняет поиск фотографий сделанных в этот же день, но за предыдущие годы.Конвертирует изображение из буфера обмена в JPEG и удаляет из него метаданные, в том числе геолокацию. Преобразованный файл автоматически добавится в буфер обмена и вы сможете поделиться им или сохранять в «Фото».Преобразовывает Live Photo в GIF. Полученный файл из предварительного просмотра можно сохранить в галерее «Фото».Скачивает изображения с открытого сайта в Safari. Команду можно запустить прямо из браузера с помощью меню «поделиться».Незаменимый шорткат для тех, кому недостаточно обычных скриншотов. Эта команда добавляет снимку экрана обрамление из соответствующей модели iPhone, iPad или Apple Watch. Поддерживаются скрины в ландшафтной или портретной ориентации. Ярлык можно запускать из приложения «Команды», а также с домашнего экрана (можно создать иконку). Все скриншоты из этой подборки сделаны с помощью Apple Frames.Извлекает текст из PDF-документов. Полученные данные будут скопированы в буфер обмена, откуда их можно вставить в «Заметке», Pages или просто отправить по электронной почте или в мессенджере.Напомним, для работы всех шорткатов из подборки нужно активировать опцию «Ненадежные команды». Для этого перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды».