Быстрые команды

Автоматизация рутинных действий с помощью быстрых команд значительно упрощает жизнь, а также привносит в операционную систему дополнительную функциональность. В этой заметке мы подготовили подборку полезных шорткатов, которые обязательно стоит попробовать.

App Store

 Save App Store Screenshots

Save App Store Screenshots

Эта команда умеет сохранять скриншоты игр и приложений из магазина App Store. Она может полезна в ситуациях, когда необходимо поделиться снимком экрана прямо из магазина Apple. Работает очень просто: запускайте команду, введите название приложения, выберите результат (iPhone, iPad или Mac), подтвердите выбор приложения, а затем начнется сохранение скриншотов в «Фото», скачивание каждого снимка экрана нужно будет подтвердить.

App Store: Updates

Очень просто команда, позволяющая сразу перейти в раздел обновления установленных приложений.

Save App Store Icon

Еще одна небольшая, но полезная команда. Она может понадобиться начинающим дизайнерам или разработчикам.

Файлы

 Extract All Files from Archive

Этот шорткат позволяет извлечь все файлы из архивов, которые хранятся в папке iCloud Drive. Папка с распакованными данными получит такое же название, как у исходного архива.

File Downloader

File Downloader

Маленькая, но очень полезная команда. Скачивает файл, ссылка на который находится в буфере обмена. Работает так: копируем линк, например, это может быть изображение, видео или архив, запускаем шорткат File Downloader, а после этого нужно будет только подтвердить скачивание и выбрать место хранения.

Zip and Share

Этот шорткат умеет создавать ZIP-архивы и делиться ими. Вы можете вручную изменять имена архивов.

Shortcuts Backup

Очень полезная возможность для всех любителей быстрых команд. Она позволяет создавать ZIP-архив с бэкапом всех ваших шорткатов. Резервная копия сохраняется в папке iCloud Drive под названием Backups.

Фото

 On This Day

Эта команда выполняет поиск фотографий сделанных в этот же день, но за предыдущие годы. 

Convert to JPEG and Copy

Конвертирует изображение из буфера обмена в JPEG и удаляет из него метаданные, в том числе геолокацию. Преобразованный файл автоматически добавится в буфер обмена и вы сможете поделиться им или сохранять в «Фото».

Live Photo to GIF

Преобразовывает Live Photo в GIF. Полученный файл из предварительного просмотра можно сохранить в галерее «Фото».

Get Images from Webpage

Скачивает изображения с открытого сайта в Safari. Команду можно запустить прямо из браузера с помощью меню «поделиться».

Apple Frames

Apple Frames

Незаменимый шорткат для тех, кому недостаточно обычных скриншотов. Эта команда добавляет снимку экрана обрамление из соответствующей модели iPhone, iPad или Apple Watch. Поддерживаются скрины в ландшафтной или портретной ориентации. Ярлык можно запускать из приложения «Команды», а также с домашнего экрана (можно создать иконку). Все скриншоты из этой подборки сделаны с помощью Apple Frames.

Без категории

 PDF Extract

Извлекает текст из PDF-документов. Полученные данные будут скопированы в буфер обмена, откуда их можно вставить в «Заметке», Pages или просто отправить по электронной почте или в мессенджере.

Напомним, для работы всех шорткатов из подборки нужно активировать опцию «Ненадежные команды». Для этого перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды».


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