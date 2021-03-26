



Редактор интернет-издания Android Police Макс Вайнбах совестно с инсайдером EverythingApplePro поделились в твиттере пресс-рендером iPhone 13 Pro. Они утверждают, что получили это изображение от надёжного источника, и именно такой будет одна из новинок Apple.



Вайнбах подтвердил, что iPhone 13 Pro будет оснащён LTPS-экраном. Это новый тип матрицы, схожий с AMOLED, но обладающий поддержкой динамического изменения частоты кадров от 1 до 120 Гц в зависимости от ситуации (для статического изображения меньше, в играх больше).



Китайский сайт MyDrivers дополнил эту утечку новой информацией. По данным осведомителей, смартфон будет выпущен в том числе в чёрном цвете с матовой поверхностью и внешне по расцветке будет отличаться от «графитового» iPhone 12 Pro.







Корпус останется стеклокерамическим, а металлическая рамка по периметру получит специальное покрытие, препятствующее появлению жирных пятен от пальцев. Камера будет по-прежнему заметно выпирать над корпусом, однако все объективы и сенсоры закрыты одним общим стеклом, благодаря чему её будет значительно проще чистить — достаточно одного движения тряпочкой, рукавом или о штанину.



Презентация линейки iPhone 13 должна по традиции состояться в сентябре. Ожидается, что Apple снова выпустит четыре модели, которые сохранят прежние размеры экранов, но будут представлять собой улучшенные модификации прошлогодних устройств.



В новых смартфонах, по словам Вайнбах, будет реализован принципиально усовершенствованный режим портретной съёмки — датчик LiDAR позволит более чётко выделять лицо и размывать задний фон, создавая эффект боке. Будет улучшена и видеосъёмка — камера сможет стабилизировать изображение, постоянно удерживая объект съёмки в фокусе.



Макс Вайнбах также рассказал о геомаячке AirTag, который Apple выпустит в скором времени. Он будет круглым, диаметром около 3 см и будет стоить около 39 долларов (для сравнения — такой же аксессуар от Samsung продаётся в США за 30 долларов).







