Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что компания на момент её создания могла получить другое название. Изначально рассматривались Xuande или Red Star. Глава китайской корпорации поделился этой информации в честь 10-й годовщины Xiaomi.По словам Лэй Цзюня, на собрании учредителей 14 января 2010 обсуждался первый вариант наименования бренда, им был Red Star. Он был отклонен из-за некоторых трудностей с регистрацией товарного знака.Следующим вариантом было Xuande, но он тоже был отклонен из-за проблем с его произношением. Также были предложены Red Storm, Qianqi, Antong, Lingxi и другие.После того, как было решено остановиться на Xiaomi, появился логотип «MI». Он широко распространен и ассоциируется с компанией. На самом деле лого означает нечто большее, чем просто сокращение. Во-первых, в первую очередь лого означает «Mobile Internet», а во-вторых «Mission Impossible», поскольку компания на себя возложила по-настоящему невыполнимую задачу, которая казалась невозможной и сложной.