«Я одобрил сделку. Будет прекрасно, если они сделают это, и в то же время ничего страшного не произойдет, если у них ничего не получится», — сообщил Дональд Трамп журналистам.







Президент США Дональд Трамп «благословил» сделку американской корпорации Oracle с TikTok, которая была вынуждена пойти на это, чтобы избежать блокировки на территории страны.По словам Трампа, новая компания, которая получит название TikTok Global, согласилась направить 5 миллиардов долларов в фонд образования США. «Они собираются сделать большой вклад. Это то, о чем я просил», — добавил президент.Oracle планирует приобрести 12,5 процента акций новой компании TikTok Global. Также 7,5 процента приобретет Wallmart. Сообщается, что четыре из пяти мест в совете директоров займут американцы. В общей сложности обе компании заплатят 12 миллиардов долларов.Сделка была вызвана несколькими запретами Трампа из-за опасений, что ByteDance, которой принадлежит TikTok, представляет угрозу национальной безопасности. За последние несколько недель президент США усилил давление на китайские приложения. Судя по всему, это всё проходит на фоне предстоящих президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.Недавно созданная компания TikTok Global подтвердила, что Oracle будет управлять данными жителей США на платформе. Они будут полностью изолированы, а оператор будет реагировать на угрозы безопасности, исключая риск шпионажа за американскими гражданами и распространение дезинформации. Также Oracle получит полный доступ к исходному коду приложения TikTok и всем предстоящим обновлениям, чтобы убедиться в отсутствии бэкдоров.Штаб-квартира TikTok Global разместиться в Техасе. По словам Трампа, компания создаст 25 000 рабочих мест для модераторов контента, инженеров и маркетологов. 10 000 будет заполнено существующими сотрудниками, а 15 000 предназначены для новых. Сроки достижения этих целей пока не называются.По словам источников Bloomberg близких к ситуации, китайские государственные СМИ сообщили, что местные регуляторы положительно отнеслись к сделке. Они считают, что схема по-прежнему несправедлива, но позволяет избежать худших последствий, среди которых блокировка TikTok или продажа сервиса американской компании.