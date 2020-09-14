Компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, отказалась продавать американский бизнес Microsoft. Reuters, FT и WSJ со ссылкой на источники сообщают, что владелец китайской видеоплатформы договорился о сделке с Oracle.
«ByteDance сообщила сегодня, что они не будут продавать нам подразделение TikTok в США. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей соцсети и отвечало бы интересам по защите национальной безопасности. Для этого мы бы внесли значительные изменения, чтобы обеспечить соответствие сервиса высочайшим стандартам безопасности и конфиденциальности», — говорится в официальном заявлении Microsoft.
Причины отказа от сделки с Microsoft не сообщаются. Вероятно, компания ByteDance отказалась от продажи в связи с новым китайским законом, который запрещает экспорт технологий алгоритмов рекомендательных систем. По словам Reuters, Китай предпочел бы закрыть TikTok в США вместо его принудительной продажи.
По данным WSJ, компания Oracle станет технологическим партнером ByteDance в США, который возьмет на себя управление пользовательскими данными. Также сообщается, что в рамках этой сделке речь о продаже американского бизнеса не ведется. Несмотря на это Oracle рассматривает покупку доли в операционной деятельности TikTok в Соединенных Штатах.
Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее TikTok работать на территории страны в случае, если до 15 сентября его не купит американская компания. В качестве причины такого решения называется угроза национальной безопасности, а также передача пользовательских данных в Китай.
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Правильно. Это чтобы за собственными гражданами самим следить, а не каким-то там китайцам)))