«Распространение приложений, контролируемых правительством Китая, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Нужно принять агрессивные меры против владельцев TikTok», — говорится в приказе.







Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее все сделки с компанией Bytedance, которой принадлежит TikTok. Указ вступит в силу спустя 45 дней, 20 сентября.Параллельно Трамп запретил все сделки с WeChat, популярным приложением для обмена сообщениями в Китае, у которого небольшая пользовательская база в США.Такое решение было принято спустя несколько месяцев, после того как госсекретарь Майк Помпео предупредили, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности из-за китайских собственников.Ситуация усложнилась из-за обсуждения потенциальной покупки TikTok компанией Microsoft. В воскресенье генеральный директор MS Сатья Наделла подтвердил, что он обсуждал с Дональдом Трампом возможное приобретение частей TikTok, которые базируются в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Компания также заявила, что все обсуждения пока еще носят предварительный характер и нет никаких гарантий, что сделка будет завершена. Microsoft пообещала завершить обсуждения к 15 сентября.Пока неясно, как новый указ повлияет на способность дальнейшую работу TikTok в краткосрочной перспективе. В отличие от Huawei и ZTE, компании не требуются лицензии для работы в своей отрасли, и ничто в указанном порядке, похоже, не требует от магазинов приложений прекратить размещение приложения. Вероятно, TikTok будет добиваться приостановления действия распоряжения в суде или будет вынужден прекратить свою деятельность по мере его вступления в силу.