VK Fest в 2024 году пройдёт в пяти городах. Впервые фестиваль заглянет в Уфу и в Красноярск

Социальная сеть VK анонсировала дату проведения фестиваля VK Fest 2024. В этом году он пройдёт с 1 июня по 14 июля, и объединит Уфу, Красноярск, Сириус (Сочи), Санкт-Петербург и Москву.
Впервые VK Fest пройдёт в Уфе, одном из самых музыкальных городов России, и в Красноярске — крупнейшем образовательном, культурном и туристическом центре восточной Сибири. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах будут известны позднее.
Даты и города VK Fest в 2024 году:
- 1 июня — Уфа;
- 8 июня — Красноярск;
- 15 июня — Сириус (Сочи);
- 29–30 июня — Санкт-Петербург;
- 13–14 июля — Москва.
«На VK Fest 2023 мы увидели, какой большой популярностью наш фестиваль пользовался на Дальнем Востоке и в Западной Сибири: гости выкупали все билеты за несколько дней до события. Мы расширяем географию VK Fest, чтобы жители Восточной Сибири и Приуралья тоже могли встретиться с любимыми артистами, блогерами и спикерами. Готовим для них и для всех гостей фестиваля яркий лайнап. До встречи на VK Fest 2024!», — Зоя Новикова, руководитель VK Fest.
Билеты на VK Fest уже доступны на официальном сайте: vkfest.ru. Сейчас их можно приобрести по самой низкой цене. Организаторы мастер-классов и активностей, которые хотят попасть в программу VK Fest 2024, могут подать их по ссылке: vkfest.ru/anketa. Заявки принимаются до 1 апреля.
В 2023 году VK Fest длился месяц, впервые прошёл в пяти городах и собрал более 200 000 посетителей. Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов. Онлайн-трансляции VK Fest собрали 34 млн просмотров. Фестиваль объединил более 500 селебрити, установив рекорд России по количеству выступающих артистов.