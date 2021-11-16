Компания Apple выпустила третьи тестовые обновления iOS 15.2, iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1, tvOS 15.2 и watchOS 8.3. Апдейты доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode. macOS можно обновить через системные настройки компьютера.
В целом это незначительные обновления, которые не содержат почти никаких заметных нововведений. Но не исключено, что разработчики покопаются в коде этих апдейтов и найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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