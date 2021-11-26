Создатели Truecaller анонсировали выпуск обновления, которое станет крупнейшим за долгое время. Когда-то это приложение помогало совершать звонки и определять, кто вам звонит, а теперь стало гораздо более функциональным.

Нововведения:

  • Видеоприветствие — возможность записать короткое видео, которое будет отображаться людям, когда вы им звоните.
  • Запись звонков теперь работает даже без платной подписки. Эта возможность доступна на Android версии 5.1 и выше. Записи хранятся локально на устройстве и не передаются на сторонний сервер.
  • Групповые чаты в SMS.
  • Голосовое оповещение о входящем вызове — приложение сообщает номер и имя звонящего.
  • Призрачный звонок — возможность создать фейкового собеседника, который «позвонит» вам в определённое время. Это позволит избежать неловкой ситуации (например, можно будет выйти из помещения, якобы для того, чтобы ответить на звонок).

Два последних нововведения будут доступны только владельцам платных подписок Premium и Gold. Обновлённая версия Truecaller  станет доступна в Play Маркете в ближайшие недели.


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