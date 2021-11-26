Видеоприветствие — возможность записать короткое видео, которое будет отображаться людям, когда вы им звоните.

Запись звонков теперь работает даже без платной подписки. Эта возможность доступна на Android версии 5.1 и выше. Записи хранятся локально на устройстве и не передаются на сторонний сервер.

Групповые чаты в SMS.

Голосовое оповещение о входящем вызове — приложение сообщает номер и имя звонящего.

Призрачный звонок — возможность создать фейкового собеседника, который «позвонит» вам в определённое время. Это позволит избежать неловкой ситуации (например, можно будет выйти из помещения, якобы для того, чтобы ответить на звонок).







Создатели Truecaller анонсировали выпуск обновления, которое станет крупнейшим за долгое время. Когда-то это приложение помогало совершать звонки и определять, кто вам звонит, а теперь стало гораздо более функциональным.Нововведения:Два последних нововведения будут доступны только владельцам платных подписок Premium и Gold. Обновлённая версия Truecaller станет доступна в Play Маркете в ближайшие недели.