Создатели Truecaller анонсировали выпуск обновления, которое станет крупнейшим за долгое время. Когда-то это приложение помогало совершать звонки и определять, кто вам звонит, а теперь стало гораздо более функциональным.
Нововведения:
- Видеоприветствие — возможность записать короткое видео, которое будет отображаться людям, когда вы им звоните.
- Запись звонков теперь работает даже без платной подписки. Эта возможность доступна на Android версии 5.1 и выше. Записи хранятся локально на устройстве и не передаются на сторонний сервер.
- Групповые чаты в SMS.
- Голосовое оповещение о входящем вызове — приложение сообщает номер и имя звонящего.
- Призрачный звонок — возможность создать фейкового собеседника, который «позвонит» вам в определённое время. Это позволит избежать неловкой ситуации (например, можно будет выйти из помещения, якобы для того, чтобы ответить на звонок).
Два последних нововведения будут доступны только владельцам платных подписок Premium и Gold. Обновлённая версия Truecaller станет доступна в Play Маркете в ближайшие недели.
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