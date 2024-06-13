ЦБ стал устанавливать курс валют совершенно иначе. Как теперь определяется, сколько стоят доллар и евро?

12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи, в результате чего она вынуждена была прекратить торги долларом и евро. Курсы этих валют на Мосбирже устанавливались Центробанком в качестве официальных, и на них ориентировались банки при определении обменных курсов и различные организации для высчитывания сумм в сделках, привязанных к иностранной валюте.
Центробанк начал применять для расчёта официальных курсов доллара и евро резервную методику, которая предусмотрена указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года. Ранее регулятор устанавливал валютные курсы на основе данных Мосбиржи о сделках, совершённых с 10:00 до 15:30 по московскому времени, и публиковал их на своём сайте до 17:00. Они вступали в силу на следующий день, за исключением праздничных дней, а если установить курс было невозможно, действовало значение за предыдущий день.
В условиях, когда Мосбиржа сняла с торгов доллар и евро, курсы этих валют устанавливаются Центробанком иначе — на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.
На фоне новостей о санкциях акции Мосбиржи ненадолго проседали, но сейчас начинают отыгрываться. На курсе доллара и евро изменения в подсчёте почти никак не сказались, динамика держится относительно ровно (по крайней мере, если принимать в расчёт данные от Центробанка).
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