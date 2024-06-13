ПМЭФ 2024

ЦБ стал устанавливать курс валют совершенно иначе. Как теперь определяется, сколько стоят доллар и евро?

Александр


12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи, в результате чего она вынуждена была прекратить торги долларом и евро. Курсы этих валют на Мосбирже устанавливались Центробанком в качестве официальных, и на них ориентировались банки при определении обменных курсов и различные организации для высчитывания сумм в сделках, привязанных к иностранной валюте.

Центробанк начал применять для расчёта официальных курсов доллара и евро резервную методику, которая предусмотрена указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года. Ранее регулятор устанавливал валютные курсы на основе данных Мосбиржи о сделках, совершённых с 10:00 до 15:30 по московскому времени, и публиковал их на своём сайте до 17:00. Они вступали в силу на следующий день, за исключением праздничных дней, а если установить курс было невозможно, действовало значение за предыдущий день.

В условиях, когда Мосбиржа сняла с торгов доллар и евро, курсы этих валют устанавливаются Центробанком иначе — на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.



На фоне новостей о санкциях акции Мосбиржи ненадолго проседали, но сейчас начинают отыгрываться. На курсе доллара и евро изменения в подсчёте почти никак не сказались, динамика держится относительно ровно (по крайней мере, если принимать в расчёт данные от Центробанка).


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Комментарии

+17
tree
За сколько сможешь купить , столько и стоит .
2 часа назад в 18:25
#
tellurian
+1454
tellurian
Сейчас будет несколько курсов.
Чёрный, серый, от цб и реальный :)
2 часа назад в 18:40
#
Dmitriy
+979
Dmitriy
Кабздец ценам...
час назад в 19:31
#
+117
просто дед
Во вторник покупал в банкомате Тиньков по 90,4
Сегодня там же 95 😂, биржевой 88
И это только пока
49 минут назад
#
+4470
Gabriel
Я вообще не пойму смысла биржевых торгов для определения курсов.
Во всем мире курс определяется по крос курсам других валют.
А биржа это самый манипулятивный вариант, который позволяет качать курсы в спекулятивных целях.
35 минут назад
#