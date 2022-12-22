Финансы

Цены на электронику резко выросли из-за ослабшего рубля. И это ещё не предел

Александр



Российские магазины начали поднимать цены на импортные товары. В том числе снова стала дорожать электроника.

На этой неделе оптовые цены на электронику взлетели на 7-15% в зависимости от товара и поставщика. Розничные цены поменялись в соответствии с закупочными, причём подорожали даже товары, закупленные магазинами в то время, когда курсы доллара и евро не были такими высокими.

Рост цен затронул в основном товары, которые ввозятся в Россию методом параллельного импорта, а на прямых поставках изменение курса валют пока не отразилось. В теории от изменения рыночной ситуации в выигрыше оказались китайские бренды. Они, в отличие от американских и европейских, не ушли с российского рынка и имеют возможность поставлять товары напрямую, принимая оплату юанями, а не долларами или евро.

Курс рубля сильно просел в последние несколько дней. К примеру доллар всё лето и всю осень торговался на Мосбирже на уровне 60 рублей, а сейчас взлетел выше 73 рублей. С евро ситуация ещё хуже для россиян — европейская валюта последние полгода стоила примерно так же, как доллар, а сейчас за неё просят около 77 рублей.

Некоторые аналитики считают, что рубль продолжит слабеть и в 2023 году. Доллар может подорожать до 130-140 рублей, и в соответствии с этим цены на импортные товары могут увеличиться примерно в два раза от нынешних значений.

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Комментарии

коржи и
0
коржи и
Ой, а что случилось? 😂
48 минут назад
#
Lord
+540
Lord
Не нагнетайте
48 минут назад
#
+28
NYX
Щас на горбуху еду, напишу. Ждите проверенной инфы. А не вот это вот
44 минуты назад
#
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