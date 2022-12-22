Цены на электронику резко выросли из-за ослабшего рубля. И это ещё не предел

Российские магазины начали поднимать цены на импортные товары. В том числе снова стала дорожать электроника.
На этой неделе оптовые цены на электронику взлетели на 7-15% в зависимости от товара и поставщика. Розничные цены поменялись в соответствии с закупочными, причём подорожали даже товары, закупленные магазинами в то время, когда курсы доллара и евро не были такими высокими.
Рост цен затронул в основном товары, которые ввозятся в Россию методом параллельного импорта, а на прямых поставках изменение курса валют пока не отразилось. В теории от изменения рыночной ситуации в выигрыше оказались китайские бренды. Они, в отличие от американских и европейских, не ушли с российского рынка и имеют возможность поставлять товары напрямую, принимая оплату юанями, а не долларами или евро.
Курс рубля сильно просел в последние несколько дней. К примеру доллар всё лето и всю осень торговался на Мосбирже на уровне 60 рублей, а сейчас взлетел выше 73 рублей. С евро ситуация ещё хуже для россиян — европейская валюта последние полгода стоила примерно так же, как доллар, а сейчас за неё просят около 77 рублей.
Некоторые аналитики считают, что рубль продолжит слабеть и в 2023 году. Доллар может подорожать до 130-140 рублей, и в соответствии с этим цены на импортные товары могут увеличиться примерно в два раза от нынешних значений.