Apple

Посмотрите, как магазин Apple обносят среди бела дня — идеальное ограбление засняли на видео

Олег

Apple Store


Ограбление официального магазина Apple Store попало на видео. Оно появилось в китайской соцсети Weibo.

Всё произошло в фирменном Apple Store в Калифорнии. Судя по видеоролику, был обычный день, десятки покупателей ходили по магазину и рассматривали девайсы на столиках. Внезапно двое мужчин в масках достали сумки и начали быстро ходить по магазину, срывая смартфоны и другую технику со стендов — брали всё, что попадалось по пути.

Любопытно, что явно безоружных грабителей никто даже не попытался остановить: люди шарахались от них, а сотрудники магазина просили клиентов не стоять на пути у злоумышленников. Сообщается, что как минимум одному посетителю вор угрожал физическим насилием. 



В результате такого наглого и дерзкого налёта среди бела дня преступники похитили технику общей стоимостью около $35 тысяч.

Стоит отметить, что кража витринных образцов техники Apple — не лучшая идея, поскольку их серийные номера известны магазину. Ранее уже были случаи, когда компания просто удаленно блокировала похищенные устройства. После такого бана они годятся разве что на запчасти.

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Комментарии

estet
+1659
estet
Угрожал физическим насилием😂
Сегодня в 14:53
#
Mers
+4193
Mers
Даже не удивлен🧔🏿‍♂️🧔🏿‍♂️
Сегодня в 14:56
#
Alll
+3758
Alll
Думаю чувствительному янки после таких угроз потребовалось помощь психолога
Сегодня в 15:08
#
+4114
Gabriel
Большое американское ограбление)
Сегодня в 15:43
#
Disney
+178
Disney
Смысл?! Всё равно заблокируют всё😬
2 часа назад в 16:17
#
tellurian
+4782
tellurian
Если включена функция найти айфон, то найдут их быстро.
2 часа назад в 16:18
#