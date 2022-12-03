Посмотрите, как магазин Apple обносят среди бела дня — идеальное ограбление засняли на видео



Ограбление официального магазина Apple Store попало на видео. Оно появилось в китайской соцсети Weibo.



Всё произошло в фирменном Apple Store в Калифорнии. Судя по видеоролику, был обычный день, десятки покупателей ходили по магазину и рассматривали девайсы на столиках. Внезапно двое мужчин в масках достали сумки и начали быстро ходить по магазину, срывая смартфоны и другую технику со стендов — брали всё, что попадалось по пути.



Любопытно, что явно безоружных грабителей никто даже не попытался остановить: люди шарахались от них, а сотрудники магазина просили клиентов не стоять на пути у злоумышленников. Сообщается, что как минимум одному посетителю вор угрожал физическим насилием.







В результате такого наглого и дерзкого налёта среди бела дня преступники похитили технику общей стоимостью около $35 тысяч.



Стоит отметить, что кража витринных образцов техники Apple — не лучшая идея, поскольку их серийные номера известны магазину. Ранее уже были случаи, когда компания просто удаленно блокировала похищенные устройства. После такого бана они годятся разве что на запчасти.



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