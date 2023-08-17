Цены на такси сильно выросли. Но водители не стали богаче — всю разницу забирает сервис

Александр


Фото: Unsplash

Пользователь «Пикабу» с ником alex1251 рассказал, как заказал перевозку груза через сервис «Яндекс Go». Он заметил, что стоимость этой услуги увеличилась.

«Яндекс» взял с клиента 3200 рублей, и он спросил таксиста, как устроиться на такую же работу, где за полчаса можно заработать около 3к. Водитель усмехнулся и ответил, что получит с этой поездки всего 600 рублей, а остальное «Яндекс» списал с него в качестве комиссии.

Другой пикабушник, LitrPevka, отметил, что в последнее время водителей, согласных везти по тарифу «Доставка», стало намного меньше, из-за чего возникает повышенный спрос и умножающий коэффициент. К примеру, если раньше услуга перевозки груза обходилась в 600-800 рублей, то теперь за неё приходится платить 1600-1800.

Ранее СМИ сообщили, что таксисты массово уходят из профессии. Это может быть связано с новым законом, регулирующим деятельность агрегаторов, таксопарков и водителей. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и устанавливает требования, строгое выполнение которых делает поездки невыгодными для сервисов и таксистов.

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Комментарии

tellurian
+4914
tellurian
Есть такое. Иногда отправляю документы или небольшие грузы.
2 часа назад в 11:13
#
+61
MRS
За пол часа 600 это не плохо, ну если не считать аренду, бензин, мойку и в сезон незамерзайку(штрафы 😅)
час назад в 12:16
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+723
Paspartu MRS
Даже если не считать, это мало
46 минут назад
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+723
Paspartu MRS
Но я не таксист, если что
45 минут назад
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