Фото: Unsplash
Пользователь «Пикабу» с ником alex1251 рассказал, как заказал перевозку груза через сервис «Яндекс Go». Он заметил, что стоимость этой услуги увеличилась.
«Яндекс» взял с клиента 3200 рублей, и он спросил таксиста, как устроиться на такую же работу, где за полчаса можно заработать около 3к. Водитель усмехнулся и ответил, что получит с этой поездки всего 600 рублей, а остальное «Яндекс» списал с него в качестве комиссии.
Другой пикабушник, LitrPevka, отметил, что в последнее время водителей, согласных везти по тарифу «Доставка», стало намного меньше, из-за чего возникает повышенный спрос и умножающий коэффициент. К примеру, если раньше услуга перевозки груза обходилась в 600-800 рублей, то теперь за неё приходится платить 1600-1800.
Ранее СМИ сообщили, что таксисты массово уходят из профессии. Это может быть связано с новым законом, регулирующим деятельность агрегаторов, таксопарков и водителей. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и устанавливает требования, строгое выполнение которых делает поездки невыгодными для сервисов и таксистов.
Цены на такси сильно выросли. Но водители не стали богаче — всю разницу забирает сервис
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+5
Вступил в силу через месяц. Мы в будущем, пацаны
час назад в 12:14
Ответить#
У них своя атмосфера 🤣
36 минут назад
Ответить#